Der Februar ist vorbei und damit auch die Zeit der Anmeldung für die Höheren Schulen. Zeit, im Bundesgymnasium sowie in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) und der Handelsakademie (HAK) nachzufragen, wie die Schülerzahlen im Unterrichtsjahr 2019/20 voraussichtlich aussehen.

„Die Lage ist ähnlich wie zur gleichen Zeit des Vorjahres, damals hatten wir für die HLW 49 Anmeldungen, derzeit halten wir bei 45“, freut sich Direktor Peter Hofbauer. „Aber es gibt ja im Mai noch einen zweiten Anmeldezyklus und wenn vor oder in den Ferien noch jemand kommt, werden wir das sicher auch noch berücksichtigen.“ Damit sind zwei erste Klassen wie schon derzeit fix, „sie sind gut gefüllt, aber nicht überfüllt“, so Hofbauer. Insgesamt sitzen heuer in den zwölf Klassen 272 Schüler.

Peter Hofbauer, Direktor der HAK und HLW, freut sich über ein Plus an Schülern im kommenden Schuljahr. | Rupert Kornell

Nahezu Gleiches gilt für die zweite in diesem Haus untergebrachte Schule, die HAK, die Hofbauer ebenfalls leitet. Dort ist die Situation sogar noch besser: „Wir haben hier ebenfalls 45 Anmeldungen, im Vorjahr waren es 37. Auch in der HAK gibt es fix zwei Klassen.“ An den neun Klassen (heuer 165 Schüler) wird sich im nächsten Schuljahr nichts ändern.

Gründe für Schülerplus nicht nachvollziehbar

Neu ist die einjährige Fachschule, in der sich die Schüler nach diesem Jahr entscheiden können, ob sie bereits einen Abschluss möchten oder die Ausbildung entweder in der Handelsschule oder der Fachschule für wirtschaftliche Berufe – beide dauern weitere zwei Jahre – fortsetzen wollen. Hofbauer: „Im Vorjahr sind wir mit 16 gestartet, jetzt haben sich schon mehr als 20 gemeldet.“

Warum sich für den September ein deutliches Plus abzeichnet, kann Hofbauer nicht begründen: „Ist es die Werbung, ist es das breit gefächerte Angebot, gibt es mehr Schulabgänger aus den vierten Klassen der Mittelschulen? Ich weiß es nicht. Eine derartige Analyse wäre schon interessant.“

„Wir werden die Kontakte zu Volksschulen vertiefen und uns intensiv mit der Nahtstellenproblematik auseinandersetzen.“ Michael Ableidinger, Direktor der Horner Bundesgymnasien

Auch Michael Ableidinger, Direktor der Horner Bundesgymnasium, kann sich nicht erklären, warum es für das kommende Schuljahr weniger Anmeldungen für die ersten Klassen gibt: „Vielleicht gibt es weniger Schüler in den derzeitigen vierten Volksschulklassen, vielleicht ist die Konkurrenz der Mittelschulen zu groß, weil sie in den Volksschulen präsenter sind als das Gymnasium. Wir werden jedenfalls die Kontakte zu den Volksschulen vertiefen und uns intensiv mit der Nahtstellenproblematik befassen.“

Derzeit gibt es für die ersten Klassen des Gymnasiums 66 Anmeldungen, um 20 weniger als vor einem Jahr. Damit wird es auch nur drei statt vier erste Klassen geben – und somit ab Herbst auch eine weniger als zum jetzigen Zeitpunkt, wo 529 Schüler in 24 Klassen unterrichtet werden.