Mit leicht steigenden Schüler- und Klassenzahlen gegenüber dem Vorjahr starteten die Pflichtschulen des Bezirks Horn ins neue Schuljahr. Während im Schuljahr 2017/18 die 18 Volksschulen, sechs Mittelschulen, eine Sonderschule und die Polytechnische Schule Horn 2.036 Schüler verzeichneten, starteten am 3. September 2.064 Schüler ins neue Schuljahr. Das bedeutet einen Anstieg von 28 Schülern in den Pflichtschulen (nach einem Minus von 55 im Vorjahr).

Minus bei den Neuen Mittelschulen

Auch bei der Zahl der Klassen gibt es ein leichtes Plus: Nach 119 Klassen im Vorjahr gibt es heuer 122. An den Volksschulen wird es ab Herbst elf Schüler mehr als im Vorjahr (1.066 statt 1.055) geben, die Anzahl der Taferlklassler steigt von 286 auf 294.

Die Neuen Mittelschulen verzeichnen ein Minus (von 877 auf 849). Während in der Sonderschule die Schülerzahl konstant ist (von 46 auf 47), verzeichnet die Polytechnische Schule einen großen Zuwachs. Hier werden heuer fünf Klassen mit mehr als 100 Schülern geführt, im Vorjahr waren es drei Klassen mit 58 Schülern.

Polydirektor Christoph Meinhard. | MK

Auf NÖN.at und in der Horner NÖN war bereits im April über diesen „Run“ auf das Poly zu lesen (siehe hier und unten). Direktor Christoph Meinhard führte damals den hervorragenden berufsorientierten Unterricht in den Neuen Mittelschulen, den „Abend der offenen Tür“ im Herbst, sowie die Tatsache, dass es im gerade angelaufenen Schuljahr erstmals in allen Fachbereichen eine „Fachabschlussprüfung“ gibt, als Gründe für den großen Zuspruch an. Bei dieser Prüfung werden zu Schulbeginn die Ausbildungsziele definiert und ein ,Ausbildungsvertrag‘ unterschrieben.

„Alle können nun im Lauf des Jahres gezielt darauf hinarbeiten und vor Fachkräften aus der Wirtschaft diese Prüfung ablegen“, so Meinhard, der meinte: „Damit können wir beweisen, was unsere Schule kann.“ Organisatorisch herausfordernd ist, dass die Schüler ihren Berufswunsch aber ändern können – tut dies eine größere Gruppe an Schülern, muss der Stundenplan auf den Kopf gestellt werden. Wegen des großen Zustroms an Schülern wurde auch das Lehrer-Kollegium am Horner Poly um zwei Pädagogen aufgestockt.

Digitale Kompetenzen als Schwerpunkt

Mit viel Elan startete das „motivierte Team“ der NMS Gars ins neue Schuljahr, wie Direktor Wolfgang Welser berichtet. Fortgesetzt wird die Abhaltung von Klassenvorstand-Stunden und speziellen Fördermöglichkeiten. Der Sport-Schwerpunkt bleibt, das Angebot wurde mittlerweile auf drei Nachmittage pro Woche ausgeweitet. Verstärkt kooperiert die Schule heuer mit dem LAZ Horn. Den Sportschwerpunkt sieht Welser als Hauptgrund für die Attraktivität der Schule, die Schülerzahl stieg heuer erneut auf rund 250. Mit dem zweitägigen Projekt „Lernen lernen“ endet am Donnerstag und Freitag die erste Schulwoche.

In der NMS Eggenburg wird der Musik-Schwerpunkt weiter gefördert. Geplant sind Weihnachtskonzerte und Schülermessen, sagt Direktor Walter Waldherr. Auch im Sportbereich (es gibt einen neuen Beachvolleyballplatz) gibt es ein breites Angebot (Fußball, Handball, Volleyball). Die Schüler (die Zahl blieb bei 140 konstant) können auch weiter die gut angenommene Nachmittagsbetreuung besuchen, die von den Lehrern selbst durchgeführt wird und in der etwaige Defizite behoben werden können.

Auf die digitale Grundbildung wird unter anderem in der NMS Drosendorf gesetzt. „Kompetenzen im digitalen Bereich gewinnen immer mehr an Bedeutung, da wollen wir bestmöglich ausbilden“, so Schulleiter Erich Max Meier. Grundsätzlich will er in seiner Schule „den guten Weg der Vergangenheit fortsetzen“. Im Sommer gab es in der Schule Sanierungsarbeiten der WC-Anlagen. Die stammten aus den 50er-Jahren, die Sanierung kostete rund 160.000 Euro.

Auch die NMS Horn setzt verstärkt auf digitale Kompetenzen, daneben aber auch auf den gut angenommenen Informatikschwerpunkt und gezielte Leseförderung, meint Direktor Heribert Naber. Neu ist die Schwerpunktsetzung auf „selbstorganisiertes Lernen“, in dem den Schülern beigebracht wird, wie man zu Informationen und Wissen kommt und wie man die organisatorischen Voraussetzungen für Lernen selbst organisieren kann.

In der NMS Weitersfeld wird auf die Schwerpunkte Berufsorientierung und Informatik gesetzt. Digitale Bildung wird auch hier ab der 1. Klasse als Pflichtfach geführt. Im Lauf des Schuljahres soll eine Schulfreiraumgestaltung umgesetzt werden. Hierzu soll im Schulhof und am Parkplatz eine Bewegungszone und eine Arena für Kinder und Jugendliche entstehen, berichtet Direktorin Silvia Chudoba.

Mit der Fertigstellung der Umbauarbeiten am Turnsaal (die NÖN berichtete) in der NMS Irnfritz rechnet Direktorin Irene Herzog-Genner für Ende September. In der achtklassigen Schule (in der ersten Klasse gibt es heuer übrigens gleich drei Zwillingspärchen) wird ebenfalls der Informatikschwerpunkt und die Vermittlung digitaler Kompetenzen forciert. Über großen Zuspruch freut sich in Irnfritz die Nachmittagsbetreuung, die von einer Freizeitpädagogin und den Lehrern gemeinsam gemeistert wird. Schon vor Schulstart gab es mehr als 35 Anmeldungen. In den Unverbindlichen Übungen wird vor allem auf die Vermittlung kreativer Kompetenzen Wert gelegt.