Sonnensegel für den Kindergarten

Ebenfalls zu den Großsponsoren gehören das Mondscheinkino Eggenburg mit Andreas Zeugswetter (links) und das Dan-Küchen Centrum Horn mit Ralf Hausknost (rechts). Dankbar über diese Spende sind Elternvereinsobfrau Nadine Busta, Laura Müllner und Daniel Tutschek. Foto: Irene Tutschek

Damit die Kinder nun im Schatten spielen können, dafür setzte sich der Elternbeirat des Kindergartens II ein. „Es war uns eine Herzensangelegenheit, dass die Kinder nicht die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt sind“, erklärt Obfrau Nadine Busta. „Auch wenn die Kinder eine Kopfbedeckung tragen, das ersetzt nicht den Schatten.“ Nun hieß es für den Elternbeirat Sponsoren aufzutreiben, denn die Sonnensegel kosteten 8.000 Euro. Es dauerte nicht lange und zahleiche Firmen und Vereine unterstützten das Projekt. Allen voran zählen zu den Großsponsoren die Katholische Jugend Eggenburg mit 2.500 Euro, der Verein zur Erforschung des Mittelalters in Eggenburg 1.000 Euro, das Mondscheinkino Eggenburg mit 750 Euro, Eisen Liebhart mit 700 Euro, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH mit 700 Euro und das Dan-Küchen Centrum Horn mit 700 Euro. „Wir wollen uns bei wirklich allen Sponsoren sei es Firmen, Vereine und auch Eltern für diese sensationelle Unterstützung bedanken. In erste Linie sagen aber vor allem die Kinder danke“, so Nadine Busta.

