Wegen Hitze: Frau (79) in Schlangenlinien unterwegs

Die 79-Jährige Frau aus dem Bezirk Waidhofen war am Dienstag gegen 15.25 Uhr mit ihrem Auto auf der B2 aus Brunn kommend Richtung Horn unterwegs. LAut einer Zeugenaussage war sie dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h und in Schlangenlinien unterwegs. Sie kam dann rechts von der Fahrbahn, fuhr in den Straßengraben und kam dann in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Ein anderer Fahrzeuglenker hielt sofort an und leistete der Frau Erste Hilfe. Die Rettung brachte die Frau, bei der es laut Polizei aufgrund der herrschenden Hitze zu körperlichen Beschwerden gekommen sein dürfte, ins Landesklinikum Horn, wo die Frau stationär aufgenommen wurde.