Premiere bei Wehr: Erste Dame dabei

Groß war die Freude von Kommandant Martin Schuh bei der jährlichen Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schweinburg. Denn erstmals seit sieben Jahren konnte dabei wieder ein neues Mitglied angelobt werden. Was die Sache noch besonderer macht: Mit Iris Hummel gehört der Schweinburger Wehr jetzt zum ersten Mal in ihrer schon 121-jährigen Geschichte eine Frau an.

Auch eine Beförderung wurde im Rahmen der Versammlung durchgeführt. Christoph Zotter wurde zum Löschmeister befördert.

Schuh hielt auch einen kurzen Rückblick auf das von der Pandemie geprägte Jahr 2021, in dem die Wehr zu einem Brandeinsatz und vier technischen Einsätzen ausrücken musste. Aktuell gehören der Wehr 28 Mitglieder an.

Vizebürgermeister Eduard Kranzl, der wie Ortsvorsteher Markus Hummel bei der Versammlung dabei war, berichtete über die Ausgaben der Gemeinde für die Wehren.

