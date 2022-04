Sanierung: Innenputz und neue Bänke

Werbung

Ursprünglich hätte die Kapelle in der 75-Seelen Ortschaft Schweinburg nur einen neuen Innenanstrich bekommen sollen. Beim Ausräumen musste jedoch festgestellt werden, dass auch die Sitzbänke erneuert werden müssen.

Ortsvorsteher Markus Hummel erinnert sich: „Die alten Bänke standen auf einem Lehmboden. Daher ist es auch kein Wunder, dass das Holz zu modern begann.“ Mittlerweile wurden von der Ortsbevölkerung rund 100 Arbeitsstunden in die Innenrenovierung der Kapelle investiert. Der Boden wurde etwa einen halben Meter tief ausgegraben, mit Grobschotter, Vlies und feinem Schotter wieder aufgefüllt. Darauf soll nun noch Polsterholz kommen, auf dem dann die sechs neuen Bankreihen aufgestellt werden. „Betonieren des Fußbodens kam nicht in Frage. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich die Bodenfeuchte dann in die Wände zieht und diese zu schimmeln beginnen. Dies wurde uns auch von Fachleuten so bestätigt“, erklärt Hummel. Außerdem soll noch eine Infrarotheizung installiert werden.

Bereits in den Jahren 2011/12 stand die Außenrenovierung der kleinen Kapelle auf dem Programm, 2015 wurde der Eingangsbereich gepflastert und mit einem neuen Geländer versehen. Eine kleine Besonderheit: Im Vorraum befindet sich ein Defibrillator.

Die Kosten für die Malerarbeiten belaufen sich auf rund 3.000 Euro, für die Sitzbänke wurde von der Gemeinde Japons eine Förderung in Höhe von 19.000 Euro für Fichtenbänke beschlossen. Ein Restbetrag (der Aufschlag für die gewünschten Lärchenbänke beträgt fünf Prozent) bleibt der Ortsbevölkerung zur Finanzierung.

Mit dem „Schnitterhahn“ soll Ende August/Anfang September der erfolgreiche Abschluss der Renovierungsarbeiten der Kapelle Schweinburg gefeiert werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.