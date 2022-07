Schwere Verbrennungen Beim Grillen in Steinegg: Mann stürzte ins Lagerfeuer

Foto: APA/Seminar- und Eventhote

E in tragisches Ende fand eine Grillerei am 23. Juli in Steinegg. Ein Mann stürzte in ein Lagerfeuer und erlitt dabei schwere Verbrennungen.