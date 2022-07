Pkw schoss Radfahrer ab: Heli brachte Mann ins Spital

Der 66-jährige Fahrradfahrer aus dem Bezirk Hollabrunn fuhr mit seinem E-Bike auf der L 50 von Röschitz kommend nach Stoitzendorf, wo er im Zuge einer ausgewiesenen Fahrradstecke nach links in Richtung Friedhof abbiegen wollte.

Zeitgleich war ein Tscheche gemeinsam mit einem Arbeitskollegen mit einem Pkw in die Gegenrichtung unterwegs. Laut Polizei gab der Lenker nach dem Unfall an, im Verkehrsspiegel, der in einer starken Kurve vor der Kreuzung zum Friedhof angebracht ist, den Radfahrer nicht gesehen zu haben.

Er konnte den Zusammenprall mit dem Radfahrer nicht verhindern, der 66-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, wurde laut Polizei durch den Anprall mit dem Kopf gegen die Wundschutzscheibe des Pkw geschleudert. Danach prallte er zurück und blieb auf der Fahrbahn liegen. Durch einen weiteren unbeteiligten Radfahrer wurde Erste Hilfe geleistet.

Der Verunfallte wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Krems geflogen. Der Pkw-Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt. Alkoholisierung konnte bei keinem Beteiligten nachgewiesen werden.

