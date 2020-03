Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Fahrzeuglenker von der Strasse ab, überschlug sich und kam auf allen 4 Räder im Acker zum Stillstand.

Die Feuerwehr Maiersch sicherte die Unfallstelle ab. Der Fahrzeuglenker konnte sein Fahrzeug selbst verlassen und wurde von den Feuerwehrleuten erstversorgt. Für die Bergung des Fahrzeuges wurde ein Kran des Wechselladefahrzeuges der FF Gars am Kamp nachalarmiert.

Die FF Gars am Kamp traf kurze Zeit nach der Alarmierung auch am Einsatzort ein und konnte den PKW rasch verladen. Nun wurde auch der Rettungsdienst verständigt, welchen der Lenker zuerst verweigerte.

Interessant wurde der Unfall allerdings für die Zeitgleich mit dem Rettungsdienst eintreffende Exekutive. Der junge Lenker war ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs. Nach Begutachtung durch die Sanitäter brachten diese den jungen Mann in das Krankenhaus Horn.