Trotz Krise: Hunger auf Kultur ist groß im Bezirk Horn

Werbung

Corona-Pandemie, Lockdowns, Testpflicht, jetzt die Teuerung: für Kunst und Kultur waren die vergangenen Jahre eine Herausforderung. Allerorten ist die Rede von Besucherrückgang und abgesagten Veranstaltungen. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, was man sich vom Kulturjahr 2023 erwartet. Und vorweg: Im Bezirk Horn ist der Hunger auf Kunst und Kultur ungebrochen. Die Veranstalter und Vereine rechnen auch im neuen Jahr mit guter Auslastung.

K.i.T.-Obmann Emmerich Meixner. Foto: ER

Emmerich Meixner von „Kultur im Tonkeller“ in Horn bestätigt, dass die vergangenen zwei Jahre schwierig waren. „Und sobald die Pandemie mehr oder weniger vorbei war, kam gleich die Teuerung“, beschreibt Meixner die Schwierigkeiten, vor denen Konzertveranstalter im Moment stehen. Durch die Teuerung habe sich der Konsum eingebremst, das spüre man auch beim Ticketkauf. Bei „Kultur im Tonkeller“ verfolge man aber eine andere Philosophie: „Wir wollen nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten zu den Künstlern stehen“, sagt Emmerich Meixner. Notfalls müsse man auf Erspartes zurückgreifen, um nicht so gut besuchte Veranstaltungen dennoch zu ermöglichen. Eine Schwierigkeit für die Veranstalter seien aber die kurzfristigen Buchungen, die das Planen erschweren, so Meixner.

Kurzfristiger Ticketkauf als neue Herausforderung

Andreas Anker von der „Oper Burg Gars“ bestätigt, dass der kurzfristige Ticketverkauf zunehmend eine Herausforderung für die Organisatoren darstelle. Mittlerweile werde ein Großteil der Tickets ganz spontan und nicht mehr in der Vorverkaufsphase erworben, daher würden Prognosen, wie sich die Saison entwickle, immer schwieriger werden, so Anker. Neben „Aida“, der bekannten Oper von Giuseppe Verdi, biete man 2023 in Gars ein breites Zusatzprogramm an. Für heuer habe man beispielsweise einen großen Chortag geplant, bei dem Laiensänger mit professionellen Chören gemeinsam musizieren können.

Geras klingt“-Chefin Gerlinde Hofbauer. Foto: MK

Unabhängig von diesen Schwierigkeiten blicken die meisten Veranstalter aber optimistisch auf die neue Saison. Gerlinde Hofbauer von „Geras klingt“ erzählt: „Heuer sehe ich hoffnungsvoll in die Zukunft.“ Schon jetzt würden Besucher Tickets anfragen und Abonnements kaufen, die neue Saison starte also vielversprechend. Hofbauer verspürt bei den Menschen generell „einen unglaublichen Kulturhunger“. Seit man wieder ohne Einschränkungen veranstalten könne, würden auch die Besucher wieder kommen um all das nachzuholen, was während der Pandemie nicht möglich war. Gleichbleibende Ticketpreise kämen dem entgegen, meint Hofbauer.

Jazzclub-Obmann Hannes Fröhlich. Foto: TW

Auch Hannes Fröhlich vom „Jazzclub Drosendorf“ berichtet davon, dass die Auslastung in den letzten Monaten gut gewesen sei und wahrscheinlich auch anhalten werde. Einen besonderen Erfolg hätte das Neujahrskonzert dargestellt: Nach zweijähriger Pause zog das Herbert-Swoboda-Quintett mit seinem New Orleans-Jazz ein großes Publikum an, freut sich Fröhlich über den gelungenen Jahresauftakt in Drosendorf. Laut dem Obmann des Jazzclubs hätten die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zwar „sehr geschmerzt“, glücklicherweise hätte man nach Corona aber nahtlos an den normalen Spielbetrieb anschließen können. Für 2023 habe man zehn bis zwölf Konzerte geplant, somit sei wieder eine erfreuliche Auslastung erreicht, erzählt Fröhlich der NÖN.

M.ars: Mix aus Konzert und Ausstellung bleibt

„M.ars“-Obmann Erich Piffl. Foto: ER

Eine ähnlich optimistische Einschätzung gibt Erich Piffl vom „Kunst- und Kulturverein Meiseldorf M.ars“ ab. Der Verein sei erst 2019, knapp vor Beginn der Pandemie, gegründet worden. Abgesagte Veranstaltungen stellten bislang also die Norm dar. Umso mehr freut sich Piffl daher auf ungestörte Kulturveranstaltungen im Jahr 2023. In puncto Programm setzt man in Meiseldorf auf eine Kombination von Konzerten und Ausstellungen. Die Besucher würden dieses Konzept sehr positiv aufnehmen, sagt Piffl der NÖN. Trotz Teuerung werde man 2023 die Ticketpreise nicht anheben, das helfe, das Publikum nach wie vor zum Besuch von Kulturveranstaltungen zu motivieren. Gemeinsam mit dem Abonnement-Modell, das gut angenommen würde, erwartet sich Piffl daher auch im neuen Jahr regelmäßig „volles Haus“.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.