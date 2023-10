Einzigartiger Sound-Teppich im Tonkeller Horn

Im Tonkeller des Kunsthauses machte die „Scottish Colours Tour“ auf Initiative des Vereins „Kultur im Tonkeller“ und der „Bühenwirtshäuser“ Station.

Wie bei der seit Jahren bekannten und beliebten „Scottish Night“ wurde mit gleich zwei Konzerten an einem Abend tolle Musik aus den Highlands geboten. Johannes Lehr begrüßte das Publikum und stellte die Musiker vor. Der Name „Scottish Colours“ spielt auf die Farben des Herbstes und vor allem auf die vielfältigen „Farb-Schattierungen” der schottischen Musik an.

Von Spitzenmusikern begeistert

Zu Gast waren die schottischen Supermusiker schlechthin! Sängerin Ellie Beaton und Gitarrist Gillie O.Flatherty, im zweiten Konzert traten Spitzen-Piper, Calum Stewart und Sylvain Quere vor das Publikum. Vor fast ausverkauften Haus webten die Musiker mit Highland Pipes, virtuosem Gitarrenspiel und großartiger Gesangs-Performance einen einzigartigen Sound-Teppich und brachten mit ihren mitreißenden Auftritten ein Stück schottische Geselligkeit in den Tonkeller.

K.i.T-Obmann Emmerich Meixner, Sylvain Quere, Spitzen-Piper Calum Stewart und Johannes Lehr bei der Scottish Colours Tour. Foto: Eduard Reininger

„Die Schotten Wissen einfach, wie man feiert. Und das Beste daran ist, so viele Leute mit einem Lächeln im Gesicht zu sehen,“ stellte Obmann Emmerich Meixner fest. Das Programm des Vereins Kultur im Tonkeller lässt beim Publikum keine Wünsche offen. Am 27. Oktober gastiert die gebürtige Österreicherin Maria, die als Indie-Pop Singer/Songwriterin OSKA Musik macht, mit ihrem beeindruckenden Debütalbum „My world, My love, Paris“ Karten unter: www.kulturimtonkeller.at/karten/karten-info.html