10.000 Stunden für das Feuerwehrhaus Eggenburg

Die Freiwillige Feuerwehr Eggenburg eröffnete mit vielen Freunden, Besuchern, Weggefährten und Ehrengästen das neue Feuerwehrhaus.

Kommandant Christof Stifter war zurecht stolz auf die Leistung seines Teams: „Wir hatten in den fünf Jahren Bauzeit über 10.000 freiwillige Stunden. Neben all der anderen Arbeit, die die Freiwillige Feuerwehr zu leisten hat, haben die Eggenburger Florianis ganz nebenbei ein Haus gebaut und renoviert.“

Bürgermeister krempelte Hemdsärmel hoch

Über besonderes Lob durfte sich Bürgermeister Georg Gilli freuen, der bei der Frage der Finanzierung pragmatisch die Hemdsärmel aufkrempelte und tat, was Stadtchefs normalerweise gar nicht gerne tun: Geld ausgeben. Von der Freiwilligen Feuerwehr Eggenburg gab es dafür ein Dankeschön in Form der Floriani-Plakette. Diese erging auch an Leopold Buchinger, der als Chef der Sparkassenprivatstiftung der Feuerwehr ebenfalls finanziell unter die Arme griff.

Mit Ehrenzeichen für verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen wurden Stefan Gundinger, Martin Liebhart, Franz Bauer und Andreas Angerer ausgezeichnet. Foto: Richard Stöger

Nach der Segnung des Gebäudes durch Pater Sepp Schachinger und zahlreichen Festreden, die wie immer vom Uniformierten Bürgerkorps unter Stefan Pfaunz musikalisch perfekt in Szene gesetzt wurden, ging man bei Spanferkel und Weinbar zum gemütlichen Teil des Nachmittags über.

„Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 1,1 Mio Euro“, erklärt Feuerwehrkommandant Christof Stifter, verweist jedoch darauf, dass die endgültige Abrechnung erst erfolgen muss. Die Baukosten werden jeweils zu einem Drittel von Land, Gemeinde und Feuerwehr getragen.

Das Gebäude aus dem Jahr 1980 war für die aktuellen Ansprüche der FF Eggenburg zu klein geworden. Es wurde in den Neubau integriert. Im Garagenbereich des alten Feuerwehrhauses wurden der Umkleidebereich und ein Aufenthaltsbereich eingebaut. Auf diesen folgt nach hinten ein sogenannter „Schwarz-Weiß-Bereich“ (Schmutzschleuse) zu den neuen Garagen. Die 30 x 15 Meter große Halle in Leichtbauweise wurde auf Gemeindegrund errichtet und bietet sieben Fahrzeugen Platz.

Im Zwischengeschoss des bestehenden Gebäudes finden Kommando- und Chargen-Büro Platz, im ersten Stock Jugendräume, Schulungsraum und eine Kleiderkammer.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.