K-Haus feiert 20-Jahr-Jubiläum

Mit ihren strahlenden Gesichtern machten die Jugendlichen und die Mitarbeiter des Jugendhauses „K-Haus“ in Eggenburg die fehlende Sonne beim Festakt zum 20-Jahr-Jubiläum mehr als wett. Die Freude, die sie ausstrahlten, war Zeugnis für die positive Arbeit, die in diesem Haus geleistet wird.

Mit den Worten „Das K-Haus hat eine lange Geschichte und viel Zukunft“ startete Moderatorin Agnes Stephanie Wagner den Festakt. Sie stellte auch die beiden Aufgabengebiete des K-Hauses vor. Neben dem Betrieb des Gästehauses für Jugendliche und Erwachsene ist vor allem der Bereich der Jugendarbeit Hauptaufgabe dieses Hauses.

Pfarrer Sepp Schachinger zeichnete die Geschichte des Hauses nach. Das Jugendhaus entstand aus der Idee heraus, Schwung in die Jugendarbeit im Waldviertel – auch angesichts der damals hohen Jugendarbeitslosigkeit in der Region – zu bringen. Nachdem zunächst andere Standorte im Waldviertel für das Jugendhaus angedacht waren, habe sich das Gebäude neben der Stiftskirche in Eggenburg dann als optimal angeboten.

Seither haben Jugendliche aus der Region im diözesanen Jugendhaus die Möglichkeit, sich im geschützten Raum zu treffen – aktuell zwei Mal pro Woche unter dem Motto „FreiRaum“. Das Haus ist seither Ausgangspunkt von vielen Projekten, die die Jugendlichen dort gestalten. Schachinger nannte etwa die „72 Stunden ohne Kompromisse“, kreative Projekte oder auch Sportprojekte. Der Erfolg der Jugendarbeit lasse sich schwer messen, ergänzte Schachinger. Es seien aber gerade die zwischenmenschlichen Begegnungen, die sich – auch im internationalen Jugendaustausch – ergeben haben, die er als größte Erfolge des Projektes sehe.

Gestaltet wurde die Segnungsfeier vom Team des K-Hauses, mit dabei war auch Generalvikar Christoph Weiss. Überraschungen gab es für die jugendpastoralen Mitarbeiterinnen Gerti Kloiber und Kerstin Aigner. Die Jugendlichen bedankten sich bei ihnen mit liebevollen Worten und kleinen Geschenken. Umrahmt wurde die Feier übrigens passend von Jugendlichen. Zunächst spielte die Junior-Pop-Band auf, dann unterhielt die Jazz-Combo die Gäste.

Mit dem Start von „Wunsch-Luftballons“, an denen Kärtchen mit Zukunftswünschen für das K-Haus befestigt waren, ging der Festakt genauso wie die Eröffnung vor 20 Jahren zu Ende.