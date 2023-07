Horner Löwen funkeln wieder

Zu den Wahrzeichen Horns zählen zweifellos die beiden „grimmig blickenden Löwen“, die die Einfahrt zum Schloss flankieren. „Kaum ein Betrachter würde vermuten, dass es sich nicht um alteingesessene Horner, sondern um ,Wiener Exilanten' handelt, die erst 1953 auf Initiative der Gemeinde auf ihrem jetzigen Platz aufgestellt wurden“, erklärte Kulturstadtrat Martin Seidl.

Ursprünglich haben die Löwen mit zwei spiegelgleichen Artgenossen die neben der Wiener Urania den Donaukanal überspannende alte Aspern-Brücke geziert, die 1945 dem Kriegsgeschehen zum Opfer gefallen ist. „Die Löwen waren dann in einem Wiener Depot, bevor sie über Umwege nach Horn kamen“, erzählte Toni Mück vom Museum Horn.

An den in die Jahre gekommenen Steinskulpturen nagte der Zahn der Zeit. Die Witterung und andere äußere Einflüsse forderten ihren Tribut. Daher nahm sich Künstler Ludwig Weber der Aufgabe an, den alten Glanz der Steinskulpturen zu deren 70-Jahr-Jubiläum wieder herzustellen. Dabei ging es unter anderem um die Reinigung, das Füllen der Risse, Verstärken und natürlich auch das Konservieren. Gemeinde trägt Kosten von 4.000 EuroBei einer Besichtigung bestand die Möglichkeit, dem freischaffenden Künstler über die Schulter zu schauen. Die Löwen befinden sich im Eigentum der Stadtgemeinde, daher werden auch die Kosten von 4.000 Euro für die Restaurierung übernommen. Bürgermeister Gerhard Lentschig: „Es ist wichtig, kulturelle Denkmäler auch für kommenden Generationen erhalten zu können.“ Ein Sonderdruck Nr. 8 des Museumsvereins Horn „Die Löwen von Horn“ wurde aufgelegt und ist im Museum Horn erhältlich.