Stoitzendorf: Wer fährt die kreativste Kiste?

Wer beim Seifenkisten Rennen in der Stoitzendorfer Kellergasse am 29. Juli nicht dabei war, hat definitiv etwas verpasst. Da brausten nämlich zum ersten Mal komplett abgefahrene und verrückte Seifenkisten die Kellergasse hinunter und sorgten für Mega-Spaß.

Kurvenreiche Strecke

Rasante Fahrten, heiße, bunte Kisten und ein begeistertes Publikum, das Seifenkistenrennen der Jugend Stoitzendorf ließ die Kreativität nur so sprudeln und war ein Spaß für Zuschauer und Teilnehmer. Dutzende „Rennfahrer“ mit flotten Flitzern auf vier Rädern wagten sich auf die 300 Meter lange kurvenreiche Strecke. Dabei ging es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Kreativität. Prämiert wurde nämlich nicht nur das schnellste Gefährt, sondern auch die schönste Seifenkiste. Und die will natürlich dementsprechend mit schicken Kostümen und einfallsreichen Choreografien der Teammitglieder präsentiert werden.

Auch abseits der Strecke gab es viel zu entdecken. In der „Active Zone“ konnten die Besucher bei kühlen Getränken und kleinen Stärkungen das rege Treiben an der Rennstrecke und im Zieleinlauf auch aus der Ferne entspannt beobachten. „Nicht nur das Rennen selbst, sondern auch die Arbeit an der Seifenkiste ist ein Spaß, den man so schnell nicht vergisst“ erklärte Raphael Berner, Obmann der Jugend Stoitzendorf. Klar, dass einige der mühsam und liebevoll zusammengebastelten Renner nur noch in Einzelteilen im Ziel ankamen. Begleitet wurden die Crashs von lautstarkem Jubel der Zuschauer.

Safety first: Keiner fuhr ohne Helm

Beim Rennen herrschte Helmpflicht und auch auf die Sicherheit wurde vom Organisationsteam der Jugend Stoitzendorf großer Wert gelegt. Jeder Teilnehmer hatte zwei Versuche: In der Altersklasse 6 bis 14 Jahre siegte Valentina Hofbauer vor den beiden Zweitplatzierten Kilian Egelwolf und Jan Bauer, Dritter wurde Constantin Widerna. In der Gruppe 15 bis 99 Jahre belegte Radoslav Jiranovich den ersten Platz gefolgt von Lokalmatador Leopold Rupp und Andreas Burkhart. Mit dem kreativsten Seifenkistl ging Kevin Vodusek an den Start.