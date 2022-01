44-jähriger Langauer verhinderte größeren Brand

Der Mann zeigte gegen 10 Uhr bei der Polizei an, dass es im Wohnhaus seiner Eltern zu einem Heizungsbrand gekommen war, das Feuer aber bereit gelöscht sei und keine Personen zu Schaden gekommen seien.

Am Brandort wurde von der Streife Geras festgestellt, dass eine Hitzeisolierung des Abgasrohres in der Länge von ca. 3 m vom Holzvergaserofen zum Rauchfanganschluss abgebrannt war. Der 44-Jährige sagte aus, dass das Abgasrohr auf Grund der Abgashitze geglüht habe, wodurch die Isolierung in Brand geraten sei.

Der Mann hatte den Brand mit einem Pulverlöscher selbst gelöscht, die verständigte Feuerwehr Langau entsorgte sann noch die abgebrannte Isolierung.

Bei der Besichtigung des Heizungsofens wurde laut Polizei festgestellt, dass augenscheinlich das Steuergerät ausgefallen war, mit dem alle Pumpen und Gebläse des Ofens gesteuert werden. Eine Überhitzung des Abgasstranges scheint durch die gestaute Hitze und eines vermutlichen technischen Gebrechens am Heizungsofen die Ursache der Hitzeüberlastung und folgenden Brandentstehung gewesen zu sein.

Ein Fremdverschulden bzw. aktive äußere Einwirkung zur Brandentstehung konnte nicht festgestellt werden.

Die Schadenshöhe beträgt voraussichtlich zwischen 3.000 und 4.000 Euro.

