Ein seltenes Ereignis gab es in Fronsburg: Die Familie Schinner freut sich über Schaf-Drillinge. In ihrem Bio-Betrieb haben Alexander und Daniela Schinner derzeit 250 Mutterschafe und zeitweise 250 Lämmer bzw. mehrere hundert Weidegänse.

Derzeit ist bei den Merino- bzw. Schwarzkopfschafen Hochbetrieb, weil die Tiere vor allem in den Wintermonaten Nachwuchs bekommen und in dieser Zeit auch in den geräumigen Ställen Quartier genommen haben, bevor es im Frühsommer wieder auf die Weiden an der Fugnitz, im Nationalpark oder auf der Mixnitzer Heide geht, wo sie für die Landschaftspflege sorgen und mit speziellen Elektrozäunen vor einer Wolfsattacke geschützt wären. Futter erhalten die Tiere in den Wintermonaten aus der eigenen Landwirtschaft.

„Wobei uns die neue technische Ausrüstung mit Futterbändern mit Opas Unterstützung nunmehr sogar einige Urlaubstage in Österreich erlaubt“, meint das Schafzüchterpaar Schinner. Trotzdem ist man immer in „Bereitschaft“, auch die Töchter Emma und Anna (9 und 11) und Sohn Maximilian (6) helfen gern bei der Betreuung der Tiere bzw. halfen sie bei der Geburt der letzten eher seltenen Schaf-Drillinge mit. Der einzige Zukauf ist in jedem Jahr ein Zuchtwidder, der für frisches Blut in der Schafherde sorgt.

Der Name der Marktgemeinde Weitersfeld leitet sich übrigens von „Widderfeld“, einem vor Jahrhunderten von der Schafzucht geprägten Gebiet ab, wovon auch vor 100 Jahren nur mehr wenig zu sehen war – bis in den 1970-er Jahren Alexanders Vater Hubert als Praktikant nach Australien und Kanada ging und die Idee von Schaf- und Geflügelzucht als Pionier wieder in seine Heimat zurückbrachte.