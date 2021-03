Die Volksbank-Regionaldirektion Horn bietet ihren Mitarbeitern nun in Kooperation mit der Landschafts-Apotheke Horn „Zum schwarzen Adler“ wöchentliche Corona-Tests auf freiwilliger Basis an. Seit Beginn der Pandemie vor etwa einem Jahr habe die Volksbank Regionaldirektion Horn ausreichend Desinfektionsmittel, Plexiglaswände sowie FFP2-Masken zur Verfügung gestellt und sei sämtlichen Empfehlungen der Bundesregierung nachgekommen. Jetzt setze man auf dieses spezielle Angebot für Mitarbeiter, denn Gesundheit habe oberste Priorität, sagt Regionaldirektor Wolfgang M. Weidinger.

Das Ergebnis erhalten die Mitarbeiter direkt aufs Handy und kann für weitere Aktivitäten verwendet werden. „Die Teststraße im Haus zu haben bietet Sicherheit und Zeitersparnis zugleich“, betont Weidinger.

Ein Stück mehr Sicherheit könne man so auch den Familien der Mitarbeiter, aber auch den Kunden bieten. „Wir testen in jeder Filiale jetzt zwei bis drei Mal in der Woche. Und wenn die Regeln wieder verschärft werden, sind wir mit unserer modernen EDV-Ausstattung für das Arbeiten im HomeOffice bestens gerüstet“, so Weidinger weiter.