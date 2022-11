Station für E-Bikes in Gars

Weil immer mehr Radfahrer auch in Gars unterwegs sind und unter diesen viele mit Elektrorädern, baut man in Gars vor und eine „Radstation“ am Dreifaltigkeitsplatz als Ergänzung zum bereits vorgestellten Radwegekonzepts.

„Den Ort haben wir deswegen gewählt, weil er zentral liegt“, berichtet Mobilitäts-Gemeinderat Gerald Steindl. „Von der kleinen Parkanlage kommt man direkt auf den Hauptplatz, in unmittelbarer Nähe findet man Gastronomiebetriebe und auch zum Supermarkt sind es nur ein paar Minuten.“ Und mit einem Augenzwinkern: „Außerdem ist die Polizeiinspektion direkt nebenan …“

Ausgestattet ist bzw. wird die Anlage mit einer Ladestation für vier E-Bikes, die entsprechende Stromleitung wurde bereits verlegt. Dazu kommen, so Steindl, noch vier Anlehnbügel für insgesamt acht Räder, die auf der stabilen Konstruktion gegen mögliche Diebe gesichert werden können.

Idealer Standplatz ganz in der Nähe des Zentrums

„Und es wird auch eine Radreparatursäule aufgestellt, eine Art Ständer, wo man das Rad aufhängen kann und wo mit Drahtseilen gesicherte Werkzeuge, die man für eine Reparatur benötig, angebracht sind, sowie eine Luftpumpe samt Monometer“, ergänzt Steindls SPÖ-Fraktionskollege Josef Wiesinger.

Ein langjähriger Partner der Gemeinde ist NÖ Regional. „In Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur sind wir im Bereich der Infrastruktur tätig“, erklärt Regionalbetreuer Philip Laister. „Wir raten unseren Partnern, wo man eine solche Einrichtung am besten positionieren kann. Und hier wurde gemeinsam mit der Gemeinde Gars ein idealer Standplatz gefunden.“

In absehbarer Zeit wird die Radstation in Betrieb gehen, auch wenn aufgrund der Witterung wohl noch nicht sehr viele Biker unterwegs sein werden. Die offizielle Eröffnung wird dann im Frühjahr stattfinden, und zwar im Rahmen des bereits bestens eingeführten und immer sehr gut angenommenen „Radlreparaturtag“ mit allen Infos rund ums Fahrrad.

