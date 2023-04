Horner Bahnhof: Es wird zu wenig geblinkt

Es wird zu wenig geblinkt – und das auch an einer viel befahrenen Kreuzung in Horn. Und genau aus diesem Grund wäre es an der Kreuzung der Bahnstraße (B 45) mit der Bahnhofstraße vor wenigen Tagen auch zu einem Crash gekommen.

Er habe vom Horner Bahnhof über die Bahnstraße ins Zentrum fahren wollen, berichtet der Hötzelsdorfer Fritz Hör der NÖN. Ihm sei aus der Bahnstraße ein Bus entgegen gekommen, der nicht geblinkt, also keine Fahrtrichtungsänderung angezeigt habe. „Also gehe ich davon aus, dass er geradeaus zum Bahnhof fährt“, erzählt Hör. Doch der Bus sei ohne zu blinken links in die Breiteneicherstraße (Anm.: Die Verlängerung der Bahnstraße im Zuge der B 45) abgebogen. „Ich habe einen Zusammenstoß nur mit einer Notbremsung verhindern können“, meint Hör.

Sein Anliegen sei jetzt, darauf hinzuweisen, dass auch bei abbiegenden Vorrangstraßen laut Straßenverkehrsordnung geblinkt werden müsse. Er habe nicht nur an dieser Kreuzung, sondern auch an anderen Stellen im Bezirk, etwa wenige Kilometer weiter an der B 45 in Breiteneich oder an zwei Stellen in Frauenhofen, wo die Vorrangstraßen L 52 bzw. Hornerstraße Verläufe mit Abbiegungen nehmen („Da wird sogar manchmal rechts geblinkt, wenn Leute geradeaus in niederrangige Straßen fahren), bemerkt, dass sich bei abbiegenden Vorrangstraßen kaum jemand an diese Vorgabe halte.

„Fahrtrichtungsänderung muss angezeigt werden“

Die NÖN fragte bei der Horner Polizei nach, ob man tatsächlich blinken muss, wenn man zwar auf einer Vorrangstraße bleibt, diese aber abbiegt und auch Geradeausfahren möglich wäre. Und die Antwort lautet: Ja!

Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Herbert Katholnig machte sich über die Details bei der Landesverkehrsabteilung schlau und erklärt: „So wie der Herr es formuliert, stimmt es auch.“ Ein Fall, bei dem es an einer ähnlichen Kreuzung wie jener beim Bahnhof aus genau diesem Grund zu einem Unfall gekommen war, landete übrigens sogar vor dem Obersten Gerichtshof. In dessen Urteil heißt es, dass immer dann zu blinken sei, „wenn die Krümmung so erheblich ist, dass die geradlinige Fortsetzung durch eine andere Straße als natürlicher Verlauf der bisherigen Fahrtrichtung angesehen werden muss. Dies kann durchaus bereits bei einem Winkel von 30 Grad der Fall sein“. Anders formuliert: Laut Paragraf 11 der Straßenverkehrsordnung ist jede Änderung der Fahrtrichtung rechtzeitig anzuzeigen. Macht die Vorrangstraße eine Kurve und wäre auch Geradeausfahren möglich, muss man blinken.

Lob für Hör kommt auch von Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer. Das Aufzeigen solcher Themen passe ideal in die Aktion „gemeinsam sicher“ der Polizei. Es sei immer zu begrüßen, wenn Bürger solche Themen aufs Tapet bringen.

