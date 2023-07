Horn: Polizei-Preis für Tina Forster

Der Vorfall ereignete sich am 31. März 2022. Kurz nach Mittag beobachtete Tina Forster in der Nähe eines Möbelgeschäfts im Einkaufszentrum Horn einen mutmaßlichen Ladendiebstahl. Eine Mitarbeiterin dieses Möbelgeschäftes verfolgte einen Mann in auffälliger Kleidung, während sie telefonierte und vermutlich die Polizei verständigte.

Auf ihrem Heimweg bemerkte Forster dann von ihrem Auto aus eine Person, die durch umliegende Felder lief und der Person, die sie beim Möbelhaus gesehen hatte, ähnlich sah. Sie verständigte dann einen Polizeibeamten, dem sie zufällig begegnete. Dann fuhr sie zurück zum Möbelgeschäft, um ihre Beobachtung zu melden. Dort erklärten gerade Mitarbeiterinnen einem weiteren Polizeibeamten, was vorgefallen war. Forster unterrichtete auch diesen Beamten, dass sie den flüchtigen Täter gerade gesehen hatte. Der Polizeibeamte nahm die Verfolgung des Täters auf.

Forster bemerkte den Täter auf ihrem Heimweg ein weiteres Mal, und zwar in der Nähe der Taffabrücke nach der Versteigerungshalle in Horn. Erneut informierte sie die bereits eintreffenden Polizisten, die den Mann weiter verfolgten und trotz dessen heftiger Gegenwehr - er verletzte zwei Beamte - festnehmen konnten.

Im Zuge der Erhebungen konnten dem 40-jährigen amtsbekannten Frühpensionisten insgesamt neun Diebstähle nachgewiesen werden. Noch am selben Tag erfolgte seine Einlieferung in die Justizanstalt Krems/Donau.