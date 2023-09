Ledermannkurve: Arbeiten voll im Gang

Für den Umbau der Kurve an der B2 hatte sich der damalige Bürgermeister Leo Winkelhofer noch eingesetzt. Im Februar waren dann erste Vorarbeiten erledigt worden. So wurde etwa die Mauer in der Innenseite der Kurve entfernt und das direkt in der Kurve befindliche „Ledermann-Haus“ von den Mitarbeitern der Straßenmeisterei Eggenburg entkernt. In den vergangenen Tagen wurde jetzt auch das Gebäude abgerissen und die eigentlichen Straßenbauarbeiten gestartet.

Laut Wolfgang Dafert von der Straßenbauabteilung Hollabrunn wird jetzt der Kurvenradius etwas entschärft. Man wolle die Verkehrssicherheit durch mehr Durchsichtigkeit der Kurve verbessern, gleichzeitig aber nicht mehr Tempo in den Verkehr bringen.

Das Ende der Arbeiten ist derzeit für den 25. Oktober terminisiert. Bis dahin wird es während der Bauarbeiten eine einseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung geben.