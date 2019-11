Um den Zuzug in die Gemeinde Meiseldorf weiter zu forcieren, hat die Gemeinde nun nach der Eröffnung des neuen Nahversorger-Geschäfts Anfang November (die NÖN berichtete) den nächsten Schritt abgeschlossen: Im Zuge der Siedlungserweiterung in der „Hubertus-Siedlung“ in der Nähe der Hubertuskapelle in Richtung Rodingersdorf wurden zehn neue Bauplätze geschaffen und eine Zufahrtsstraße befestigt.

Die Arbeiten dafür wurden von der Firma Leyer+Graf übernommen. Außerdem wurden laut Bürgermeister Niko Reisel gleich Kanal- und Wasserleitung sowie die Leerverrohrung für die zukünftige Anbindung an das Glasfasernetz mitverlegt. Die Gesamtkosten für die Arbeiten bezifferte Reisel mit rund 340.000 Euro.

Die Bauplätze sind rund 1.000 m 2 groß und kosten 15 Euro/m 2 (ohne Aufschließung). Auf einigen der Bauplätze wird auch bereits gebaut, fünf sind noch zu haben. Außerdem ist die Erweiterung der Siedlung – bei entsprechender Nachfrage – möglicherweise sogar um zwei weitere Etappen angedacht, die Voraussetzungen dafür wurden bereits jetzt geschaffen. Zudem wurde ein Rückhaltebecken errichtet, um die Überlastung des an der Siedlung vorbeifließenden Baches zu verhindern. „Außerdem ist das auch eine Maßnahme, um Wasser bei uns in der Region zu halten“, meint der Gemeindechef. Für die Abwasserbeseitigung musste ein neues Pumpwerk errichtet werden, das mit dem Anschluss des ersten Gebäudes in Betrieb genommen wird.

Im Zuge der Arbeiten wurde auch gleich das Sportplatzgebäude an das Kanal-Netz angeschlossen.

Ortstafel wird verlegt: Mehr Verkehrssicherheit

Im Zuge der Siedlungserweiterung wird auch die Ortstafel an der L 42 in Richtung Rodingersdorf versetzt und die Straßenbeleuchtung in diese Richtung erweitert – und so laut Reisel die Verkehrssicherheit erhöht. „Wir haben hier Geschwindigkeits-Messungen durchgeführt. Ein Großteil der Autofahrer ist mit 70 bis 80 km/h durch die Ortschaft gefahren“, hofft Reisel darauf, mit dieser Maßnahme der Tempo-Bolzerei ein Ende setzen zu können.