Rund 1,3 Mio. Euro wurden in die neue Reihenhausanlage der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) in Brunn – und damit in die Zukunft der Gemeinde – investiert.

Mit diesen neuen Häusern soll die seit 2016 positive Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde weiter fortgesetzt werden, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Allram bei der offiziellen Eröffnung der Anlage am 24. April.

Damberger: „Sehe in Brunn noch viele freie Bauflächen“

Nachdem vor knapp drei Jahren das bisher letzte WAV-Projekt in Brunn umgesetzt wurde (die WAV hat in Brunn bereits eine Wohnhausanlage und zwei Reihenhausanlagen mit insgesamt 16 Wohneinheiten umgesetzt) hoffe sie nun auf weitere Projekte mit der Genossenschaft – schließlich habe auch beim Bau (fast) alles perfekt geklappt.

Eine Vorlage, die von WAV-Direktor Manfred Damberger dankbar aufgenommen wurde: „Ich sehe in Brunn noch viele freie Bauflächen“, stellte er weitere Projekte in den Raum. Ziel der WAV sei es ohnehin, gerade in kleineren Gemeinden leistbaren Wohnraum zu schaffen. Da man auf heimische Bauunternehmen zurückgreife, bleibe das investierte Geld auch in der Region – und sichere hier Arbeitsplätze. Steuergeld, das über die NÖ Wohnbauförderung in Projekte wie dieses fließe, sei hier bestens angelegt.

Ehe Pfarrer Josef Grünstäudl die Menschen, die in der neuen Anlage wohnen, segnete, wünschte Landtagspräsident Karl Wilfing den neuen Bewohnern, ein „Miteinander“ in der neuen Anlage zu erreichen.

Die sechs neuen Reihenhäuser, die jeweils rund 104 m 2 groß sind, sind bereits allesamt vergeben. Sie sind in Massivbauweise errichtet, haben ein Erd- und ein Obergeschoss, eine überdachte Terrasse, einen Garten, zwei Autoabstellplätze sowie einen Außenabstellraum und Geräteraum. Geplant wurden die Gebäude, die auch über kontrollierte Wohnraumlüftung und PV-Anlagen verfügen, vom Gmünder Architekturbüro ZT Schwingenschlögl GmbH.