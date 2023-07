Gemeinde Langau will neue Bauplätze schaffen

Die Gemeinden Langau will die zuletzt positive Bevölkerungsentwicklung fortsetzen und daher neue Bauplätze schaffen. Denn in der neuen Siedlung in der Feldgasse ist aktuell nur noch ein Bauplatz frei.

Daher wurde bei der Gemeinderatssitzung am 21. Juni einstimmig beschlossen, zwei weitere Grundstücke anzukaufen. Das größere mit knapp 16.000 m² soll für für 6 Euro pro Quadratmeter um rund 96.000 Euro, das kleinere mit knapp 13.000 m² um 77.000 Euro gekauft werden.

Ein Teil der beiden Grundstücke, die eine Erweiterung der neuen Siedlung in der Feldgasse ermöglichen, ist bereits als Aufschließungszone gewidmet, berichtet Bürgermeister Daniel Mayerhofer. Die Schaffung der neuen Baugründe sei notwendig, weil auch das Interesse dafür schon gegeben sei.