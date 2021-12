Brunn erhält acht neue Reihenhäuser

Die Gemeinde will mit der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) mit Sitz in Raabs acht neue Reihenhäuser in der Siedlung bauen. Die Ausbaggerungsarbeiten fanden bereits statt. „2023 ist die Fertigstellung geplant“, erklärt Bürgermeisterin Elisabeth Allram.

Brunn hat immer wieder Reihenhäuser bauen lassen und in allen Katastralgemeinden einige Bauplätze aufschließen lassen. Und das dürfte fruchten. „Seit 2016 sind wir bei der Einwohnerzahl wieder steigend. Wir lagen bei 820, jetzt sind’s 844. Wir haben zwar schon viele Todesfälle, aber der Zuzug ist schon vorhanden.“

Nicht nur das verzeichnet Allram: „Die Kinder bleiben dort, wo sie aufgewachsen sind, und bauen in ihrem Heimatort.“ Noch dazu freut sie sich über geburtenstarke Jahrgänge: 2019 und 2020 kamen je zehn Kinder auf die Welt und „heuer haben wir auch ungefähr zehn Kinder“.

Vizebürgermeister Harald Frank ergänzt, dass in Homeoffice-Zeiten das Pendeln nach Wien leichter fällt, weil man eben regelmäßig von zu Hause aus arbeiten kann. „Ich glaube auch, dass viele Städter coronabedingt raus wollen. In der Stadt hast du alles, aber am Land hast du andere Freiheiten“, denkt er an Garten und die Natur vor der Haustür. Der Zuzug soll mit den neuen Reihenhäusern weiterhin gefördert werden.

Die beiden Gemeindevertreter verweisen auf die Infrastruktur in Brunn: Zwei Wirte, ein Heuriger, Volksschule und Kindergarten mit Nachmittagsbetreuung, Nahversorger, Ärztin, Freizeitanlagen (etwa mit Tennisplatz und Badebiotope), Fußballverein.