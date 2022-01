Japons schafft 14 Bauplätze

Rechtzeitig zum Jahreswechsel gewährt die Gemeinde Einblick in die kommenden Investitionen 2022. So fließen laut Voranschlag größere Summen in den Kanalbau. Dabei handelt es sich nicht um die Sanierung eines bestehenden Kanals. Der Infrastrukturausbau geht mit einer größeren Siedlungserweiterung einher.

Schauplatz ist das Ortszentrum nahe dem Kindergarten. Insgesamt 14 Baugrundstücke sollen laut Bürgermeister Karl Braunsteiner (ÖVP) hier entstehen. „Als nächster Schritt steht die Wasserrechtsverhandlung an. Danach soll auch schon der Kanalbau beginnen“, erzählt er. Insgesamt 700.000 Euro sind im Voranschlag für das Projekt verzeichnet. Bei gutem Fortschritt sollen bereits im Sommer die ersten Häuslbauer starten können. Gut ein Drittel der 14 Bauplätze seien bereits reserviert.

Ein Sanierungsprojekt betrifft das Feuerwehrhaus Japons. Ein Sturm verwüstete vor einigen Monaten das Dach, riss ganze Zementziegel heraus. Für 50.000 Euro soll im Frühjahr ein neues Dach inklusive neuer Dachschalung installiert werden. Beauftragt wird damit die Firma Frankdach aus Horn.

Beim Thema Sanierung darf sich auch der Kindergarten freuen. Der Eingangsbereich wird im kommenden Jahr neu gefliest und barrierefrei umgebaut. Kosten: ebenfalls rund 50.000 Euro.

Friedhof: Platz für zwölf Urnen wird geschaffen

Augenmerk soll 2022 auch auf dem Friedhof liegen. Hier wird eine Urnenwand mit zwölf Stellplätzen errichtet. „Falls nötig können wir den Platz aber jederzeit erweitern“, erklärt Braunsteiner. 12.000 Euro sind für das Vorhaben veranschlagt.

Zum Abschluss noch eine größere Anschaffung für den Bauhof: Der Gemeindetraktor wird mit einem Frontlader ausgestattet. Dieser soll bei diversen Arbeiten, wie der Parkettsanierung und auch beim Winterdienst behilflich sein. Dem Wunsch der Bauhofmitarbeiter zur Anschaffung wurde zugestimmt. Anfang nächsten Jahres soll der Frontlader für 9.700 Euro geliefert werden.