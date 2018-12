Sehr überrascht waren die Teilnehmer an einer Treibjagd im Revier in Sieghartsreith am vergangenen Samstag: Während die Waidmänner darauf aus waren, eine Riegeljagd zu veranstalten, machten sich auch einige Wölfe im Revier bemerkbar.

Im Internet machten inzwischen zwei Videos von dieser Begegnung die Runde. Darauf ist zu sehen, wie mindestens zwei Wölfe im Trieb auftauchen und die Flucht ergreifen. Gerüchteweise sollen auch weitere Tiere gesichtet worden sein.

„Es waren alle Teilnehmer ziemlich überrascht, als die Wölfe plötzlich aufgetaucht sind“, schildert auch Bezirksjägermeister-Stellvertreter Adalbert Schneider, der bei der Jagd selbst dabei war, die Situation. Mehr über die Begegnung wollte sich die Jägerschaft aber nicht entlocken lassen.

„Verein gegen Tierfabriken“ am Horner Kirchenplatz

Seit Montag darf der Wolf in Niederösterreich, wie berichtet, geschossen werden. Das macht die von der Landesregierung in der Vorwoche einstimmig beschlossene Verordnung möglich.

Für eine Bejagung spricht sich auch Dieter Nagl, selbst Jäger, der in Mahrersdorf jagt, und der die Videos aus Sieghartsreith, wo er selbst nicht dabei war, auf Facebook geteilt hat, aus. „Ich bin dafür, dass der Wolf in der Kulturlandschaft Europas im Rahmen der Gesetze scharf bejagt werden sollte“, sagt Nagl. Ansonsten sei es nur eine Frage der Zeit, bis es zu Zwischenfällen mit Kindern oder Spaziergängern komme.

Einigermaßen heiß könnte es in Sachen Wolf übrigens am 13. Dezember am Horner Kirchenplatz hergehen: Der „Verein gegen Tierfabriken“ will hier mit einer „Pro-Wolf-Ausstellung“ halten und Werbung für eine Petition zum Wolfsschutz machen (11 bis 12.30 Uhr).

„Ich freue mich auf die Diskussionen im Waldviertel“, sagt Vereinsobmann Martin Balluch: „Die Aufregung in Österreich, wo gerade einmal vielleicht zehn Wölfe leben, ist eine von der Jägerschaft gesteuerte Hysterie, gegen die wir mit seriöser Aufklärung vorgehen.“