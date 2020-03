Geprägt von großer Harmonie verlief die Konstituierende Sitzung des Gemeinderates in Sigmundsherberg. Nachdem die „Bürgerliste Lebenswertes Sigmundsherberg“, die 2015 aus dem Stand vier Mandate errungen hatte, 2020 nicht mehr zur Wahl antrat, holten sich ÖVP und SPÖ jeweils zwei der zu vergebenen Sitze. Die ÖVP hält nun 13, die SPÖ sechs Mandatare. Damit hat die ÖVP erstmals in Sigmundsherberg eine Zweidrittel-Mehrheit errungen.

Dementsprechend ging die Sitzung, die von Johannes Hofer als Altersvorsitzendem eröffnet wurde, ohne große Überraschung über die Bühne. Franz Göd, der bereits in seine vierte Periode als Bürgermeister geht, wurde wie 2010 ohne Gegenstimme zum Gemeinde-Chef gewählt. 2005 hatte er 10 der 19 Stimmen erhalten, 2015 wählten ihn 15 Mandatare.

„Es ist in einer kleinen Gemeinde sehr wichtig, dass alle an einem Strang ziehen.“Bürgermeister Franz Göd

Göd, der auf ein stark verjüngtes Team mit sechs Damen setzt, hob hervor, die Gemeinde Sigmundsherberg sei „eine offene, wir halten nichts hinter dem Berg“, sagte er. Er verbuche das eindeutige Votum („das ist nicht selbstverständlich“) als Vorschuss und gehe mit großer Freude an die Aufgabe heran. Er wolle die gute Zusammenarbeit mit den SPÖ-Mandataren suchen: „Es ist in einer kleinen Gemeinde sehr wichtig, dass alle an einem Strang ziehen“, betonte er gegenüber der NÖN. Als große anstehende Brocken bezeichnete er etwa die Errichtung einer Tagesbetreuungseinrichtung und den Neubau eines Amtsgebäudes (die NÖN berichtete).

Danach wurden mit Johannes Hofer, Eva Nendwich, Bruno Forster und Christian Miniböck von der ÖVP sowie Barbara Reisel und Gerhard Zauner von der SPÖ wieder sechs Mandatare einstimmig in den Gemeindevorstand gewählt. Das Auszählen der Stimmzettel übernahmen übrigens Bruno Forster (ÖVP) und Michaela Schmöger (SPÖ). Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde dann Johannes Hofer in seine dritte Amtsperiode als Vizebürgermeister gewählt. Auch er betonte das Gemeinsame: „Wir sind angetreten, um Entscheidungen zu treffen. Wir werden gemeinsam wie bisher über die Parteigrenzen hinweg nur das Beste im Sinn der Marktgemeinde geben. Davon bin ich überzeugt.“

Insgesamt sechs Ausschüsse und ein Prüfungsausschuss werden gebildet. Über die Vorsitzenden der Ausschüsse und deren Stellvertreter wird in den nächsten Wochen abgestimmt. Fix ist, dass SP-Gemeinderätin Michaela Moser den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen wird. Auch die weiteren Funktionen (siehe Infobox) wurden einstimmig angenommen.