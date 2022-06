Besuch am Lagerfriedhof: Dank für Grabpflege

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Prominenter Besuch fand sich am Friedhof des Kriegsgefangenenlagers Sigmundsherberg ein: Pater Ungureanu Cezar Marksteiner, Priester der rumänisch-orthodoxen Kirche, nutzte diese Gelegenheit, um sich bei Bürgermeister Franz Göd im Namen seiner Glaubensgemeinschaft für die Pflege des Lagerfriedhofs zu bedanken.

„Die rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinden in Österreich gehören zur Diözese Zentral- und Mitteleuropa. Zuständiger Bischof ist Serafim Romul Joanta mit Sitz in Regensburg“, erklärte Marksteiner. Das Lager Sigmundsherberg lag nördlich des Ortes und hatte einen eigenen Gleisanschluss. Heute erinnert nur mehr der Flurname „Lagerfeld“ an diese Einrichtung.

„Das Lager war ursprünglich mit russischen, ab 1916 vor allem mit italienischen Gefangenen belegt und war für 40.000 Soldaten und 1.400 Offiziere ausgelegt. Nach dem Krieg wurde es rasch aufgelöst. Heute ruhen dort 2.363 Italiener, 75 Russen, 9 Serben, 9 Montenegriner, 8 Rumänen und 29 Angehörige der k. u. k. Armee“, erklärte Göd. „Der noch bestehende Lagerfriedhof an der Franz-Josefs-Bahn ist gut erhalten und gepflegt“, würdigte Marksteiner und überreichte eine Urkunde der Glaubensgemeinschaft für die Pflege der Gräber der auf dem Friedhof ruhenden Rumänen. Weitere Besuche der rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinschaft, eine Andacht für die Verstorbenen sind geplant.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.