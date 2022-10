Betrug: Bedingte Haft für 30-jährigen Türken

Wegen Betrugs musste sich ein 30-jähriger Türke aus Wien vor dem Bezirksgericht verantworten. Der Mann – mittlerweile ist er arbeitslos – soll im Zuge einer Baustelle in Sigmundsherberg, die er mit der Baufirma betrieb, andere Firmen betrogen haben.

Der Mann bekannte sich nicht schuldig, Er gestand zwar gleich zu Beginn, dass er drei Firmen zunächst nicht für ihre Leistungen bezahlt hatte. Er habe selbst von anderen Firmen nicht sein Geld bekommen: „Die haben ihre Versprechen nicht gehalten – dann konnte ich meine nicht halten“, sagte er – und fügte an, vom Unternehmertum genug zu haben. Außerdem sei er dann wegen eines anderen Delikts in Haft gesessen. Als er entlassen wurde, habe er die Firmen sofort kontaktiert und ihnen höflich angeboten, die Außenstände zumindest teilweise zu begleichen. Mit zwei Firmen habe es auch rasch Einigungen gegeben und da seien die Schulden auch schon beglichen. Bei einer dritten Firma hab er 800 Euro schon bezahlt, 400 seien noch ausständig. Warum es trotzdem zur Anzeige gekommen sei, könne er sich nicht erklären.

Die Vertreter der drei Firmen wurden dann von Bezirksrichter Thomas Zach in den Zeugenstand gerufen. Während sich zwei von ihnen mit den getroffenen Lösungen abgaben („Besser ich bekomme ein bisschen was, als gar nichts“), beharrte der dritte darauf, nachdem der Angeklagte die Hälfte der offenen Rechnung bezahlt hat, in vollem Umfang bezahlt zu werden: „Ich habe ja meine Leistung erbracht“, sagt er. Der Angeklagte legte dem Gericht dann aber ein Schreiben der Anwältin dieser Firma vor, aus dem hervorgeht, dass eine Einigung über die Zahlung des Teilbetrags als endgültige Lösung vereinbart wurde.

Eine Verurteilung zu einer zweimonatigen bedingten Haftstrafe blieb dem 30-Jährigen dennoch nicht erspart. Er habe zum Zeitpunkt der Beauftragung der Leistung davon ausgehen müssen, dass er die Firmen nicht bezahlen könne.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.