BFI hilft Betrieben bei Lehrlingsausbildung

Was in einigen Ländern schon Usus ist, soll jetzt auch in unserer Region forciert werden: die „Triale Lehrlingsausbildung“. Geboten wird diese Möglichkeit im Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel (BBZ). Laut dessen Leiter Martin Swoboda kann mit diesem „Trialen System“ auch jenen Betrieben, die selbst nicht die komplette Bandbreite des Berufsbildes anbieten können, die Lehrlingsausbildung ermöglicht werden: „Die Bereiche, die sie nicht selbst ausbilden können, können Betriebe bei uns zukaufen.“

Lehrlinge können mit der „Trialen Lehrlingsausbildung“ in jedem Fachbereich entsprechend dem Berufsbild ausgebildet werden, auch wenn in ihrem Stamm-Unternehmen nicht alle notwendigen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Maßgeschneiderte Angebote für Firmen garantieren eine Ausbildung, die genau auf das Berufsbild zugeschnitten ist, sagt Swoboda. Die Triale Lehrlingsausbildung beruht auf dem Zusammenspiel von Betrieb, Berufsschule und dem BBZ als Bildungspartner. Damit werde ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der Kompetenzen der Lehrlinge gesetzt.

Auch NBG-Lehrling Lisa Halmetschlager ist von den Vorzügen der trialen Ausbildung überzeugt. Foto: BFI

Generell ist im BBZ Waldviertel zur bekannten Erwachsenenbildung auch die Weiterbildung von Lehrlingen zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Angeboten werden zugeschnittene Kurse zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung in den Bereichen Metalltechnik und Elektrotechnik. In den LAP-Vorbereitungskursen werden alle prüfungsrelevanten Themen verfestigt und in den Werkstätten und Labors geübt. Namhafte Firmen wie EVN AG, Agrana AG und viele mehr lassen ihre Lehrlinge im BBZ in Sigmundsherberg weiterbilden. Das Einzugsgebiet der Auszubildenden im BBZ Waldviertel ist schon lange nicht mehr nur regional. Mittlerweile nehmen Betriebe aus ganz Niederösterreich das Angebot in Anspruch. „Durch das modulare System im BBZ ist jederzeit ein flexibler Einstieg in die verschiedensten Ausbildungen ohne lange Wartezeiten möglich. Auf Vorkenntnisse und Kompetenzen kann spezifisch eingegangen werden, somit entsteht eine individuelle Ausbildungsdauer für jeden Kursteilnehmer“, sagt Swoboda.

Dormakaba schon auf der trialen Schiene

Mit der Firma dormakaba Austria nimmt auch ein Unternehmen mit Produktionsstandort im Bezirk Horn die neue Möglichkeit schon in Anspruch. Dormakaba ist einer der Top-3-Anbieter der Branche und weltweit führend in smarten und sicheren Zutrittslösungen. Um den technischen Anforderungen der Produktion gerecht zu werden, führt der Betrieb eine Lehrwerkstätte ausgerichtet für bis zu 20 Lehrlinge, berichtet Peter Taschler, Leiter der Lehrlingsausbildung bei dormakaba. Alle Lehrlinge sollen, auf ihr Berufsbild abgestimmt, theoretische und praktische Kenntnisse erwerben, die dem Stand der Technik und des Unternehmens entsprechen.

„Für diese Aufgaben greifen wir gerne auf die Leistungen des BFI zurück“, sagt Taschler. Produktionsleiter Christian Katona ergänzt, dass im Fall des dormakaba-Lehrlings Michael Bichler mittels externer Unterstützung durch das BFI in Sigmundsherberg neben Ergänzungen im Bereich Drehen und Fräsen auch die Module Pneumatik und CNC ergänzt werden konnten. „Die nächsten Module planen wir mit dem BFI in den Bereichen Steuerungstechnik und Schweißen“, sagt Katona. Auch Bichler selbst ist happy. Das BFI habe ihm sehr geholfen, sich auf die Berufsschule vorzubereiten. „Ich konnte mich gezielt mit den einzelnen Fachthemen auseinandersetzen und die entsprechenden Aufgaben fokussiert abarbeiten“, erzählt er.

Begeistert zeigte sich auch Alexander Bauer, CEO der Firma NBG aus Gmünd. Die NBG bietet neben der Produktion individueller FIMT-Lösungen maßgeschneiderte faseroptische Überwachungslösungen und Dienstleistungen für Systemintegratoren sowie Anwendungsexperten im Bereich Structural-Health-Monitoring-Projekte von Brücken, Tunneln, Dämmen und Gebäuden an. Bei NBG sei es wichtig, die Fachexperten aufgrund der spezifischen Anforderungen selbst auszubilden, sagt Bauer. So hätten Lehrlinge auch die Möglichkeit, direkt am Objekt für ihren späteren Beruf zu lernen und zu echten Spezialisten zu werden. NBG-Lehrling Lisa Halmetschlager sei das beste Beispiel dafür. „Mithilfe des BFI-Programms konnte sie, – trotz Spezialisierung – von einer ganzheitlichen Ausbildung profitieren, die ihr den Grundstein zu einer erfolgreichen Zukunft gelegt hat“, sagt Bauer. Das Unternehmen sei „mehr als stolz auf Lisa, die mit ihrer Geschichte, ihrer Karriere als eine von wenigen Frauen in der Mechatronik, vielen Mädchen und jungen Frauen hoffentlich ein Vorbild sein wird“.

Vollverpflegung und Unterkunft weiterer Vorteil

Sie hat im BFI begleitend zu ihrer Lehre einzelne Module in den Bereichen Drehen und Fräsen, Maschinenelemente, SPS-Programmieren sowie Pneumatik und Hydraulik absolviert. „Durch eine optimale Planung und Organisation konnte ich das im BFI erworbene Wissen bereits während meiner Ausbildung sowohl in meiner Arbeit als auch in der Berufsschule anwenden“, sagt sie. Die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung fand sowohl im BFI als auch in der Firma statt, wodurch sie das bereits erworbene Wissen mehrfach anwenden und vertiefen konnte, um letztendlich die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung zu bestehen.

Die Nächtigungsmöglichkeit direkt im Haus mit eigener Betriebsküche und Vollverpflegung der Kursteilnehmer bietet den Lehrlingen mit weitem Anfahrtsweg eine günstige Möglichkeit, das Angebot im BBZ zu nutzen.

