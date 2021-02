Nach dem Brand in seinem Haus sprach der Sigmundsherberger Bürgermeister Franz Göd mit der NÖN über seine Eindrücke. Göd brachte dabei besonders seine Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften zum Ausdruck.

Franz Göd. privat

NÖN: Herr Göd, vorne weg das wichtigste: Wie geht es wenige Tage nach dem Brand ihren Eltern?

Franz Göd: Meinen Eltern geht es – den Umständen entsprechend – Gott sei Dank sehr gut. Sie mussten eine Nacht zur Beobachtung im Horner Spital bleiben, sind seit Samstag aber schon wieder zu Hause. Beide waren froh, dass sie im Horner Spital so toll aufgenommen und auch psychologisch betreut wurden. Sie waren von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter – die ja gerade ohnehin überlastet sind – begeistert.

Erzählen Sie uns bitte, wie Sie den Brand in ihrem Gasthaus bzw. im dazugehörigen Wohnhaus erlebt haben.

Göd: Ich war gerade in Horn, als ich informiert wurde. Als ich dann nach Sigmundsherberg gekommen bin und bei uns eingebogen bin und den Rauch gesehen habe, habe ich gedacht: Scheiße, da kommt niemand mehr lebendig heraus.

Davor hatte Ihre Frau die Rettungskräfte alarmiert. Was hat sich vorher zugetragen?

Göd: Ein Gast, der Essen von uns abholen wollte, hat bemerkt, dass Rauch aus den Fenstern im Wohnbereich dringt. Er ist gleich zu meiner Frau gerannt und hat es ihr gesagt. Meine Frau ging nachschauen und hat sofort die Rettungskräfte alarmiert. Sie wollte gemeinsam mit meiner Mutter und einem Mitarbeiter in den Wohnbereich hinauf, um meinen bettlägrigen Vater zu retten. Für sie war es wie in einem Film, sie haben immer wieder „bitte nicht“ gesagt. Es war dann meine Mutter, die sich durch die Flammen und Rauch zu meinem Vater vorgekämpft hat. Es ist unfassbar, woher sie die Kraft dazu genommen hat. Sie hat dann die Wohnzimmertür – eine massive Eichentür – geschlossen. Das war für meinen Vater wahrscheinlich lebensrettend, die hat viel abgefangen.

Die Rettungskräfte waren dann vermutlich rasch vor Ort?

Göd: So ist es. Es ist unfassbar, welche Arbeit die Mitglieder der Feuerwehren geleistet haben. Gerade als Bürgermeister wird man auch oft für Investitionen, die man in die Feuerwehren tätigt, kritisiert. Aber da hat man eindrucksvoll gesehen, dass das das bestinvestierte Geld überhaupt ist. Mein größter Respekt und mein Dank an die Feuerwehrleute. Ohne deren Einsatz wäre die Sache schlimm ausgegangen. Man darf nicht vergessen, dass diese Leute während der Einsätze nicht an sich selbst denken. Sie haben auch Familien daheim. Sie begeben sich selbst in Gefahr, um anderen zu helfen. Das ist mit nichts wettzumachen.

Wenn man dabei zusieht, wie die eigenen Eltern aus den Flammen geborgen werden. Was geht einem da durch den Kopf?

Göd: Dass man alles ersetzen kann, nur keine Menschenleben. Brandermittler werden jetzt die Ursache ermitteln, die Schadenssumme wird erhoben – aber das ist alles Nebensache. Bis vor Kurzem haben auch meine Schwester, mein Schwager und ihre beiden Kinder hier gewohnt. Ich will mir gar nicht vorstellen, was da alles hätte passieren können ...

Hat man da auch selbst den Drang, ins Haus zu gehen?

Göd: Ich wollte selbst durchs Wirtshaus hinein gehen. Aber die Wärmebildkamera hat 1.000 Grad angezeigt, die Flammen sind wie Wellen durch den Gang gelaufen. Man kann sich nicht vorstellen, welche Gewalt so ein Feuer hat.

Wie geht es für Sie persönlich jetzt weiter? Haben Sie ein Dach über dem Kopf?

Göd: Wir haben eine Wohnung in Horn. Dort haben wir zwar nur das Notwendigste, aber das reicht. Es ist aber überwältigend, welch großes Hilfsangebot uns derzeit erreicht. Die Pfarre Walkenstein etwa hat uns angeboten, im Pfarrhof zu wohnen. Auch einer meiner Gemeinderäte hat mir ein leerstehendes Haus angeboten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute mich angerufen und Hilfe angeboten haben. Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo Hilfsbereitschaft keine Floskel ist.

Ihr Gasthaus ist jetzt klarerweise geschlossen. Bezieher von Essen auf Rädern brauchen dennoch nicht um ihr Essen zu bangen ...

Göd: ... genau. Auch da zeigt sich, wie groß der Zusammenhalt unter den Gastronomen im Bezirk ist. Werner Oppitz aus Eggenburg hat angeboten, das Kochen für Essen auf Rädern zu übernehmen. Ich habe ihm schon am Samstag das Geschirr geliefert. Auch viele andere Gastronomen haben Hilfe angeboten. Das hat uns psychisch viel geholfen, das gibt Kraft.

Sie sprechen die Psyche an: Wie geht es Ihnen persönlich jetzt?

Göd: Ich habe drei Tage kaum geschlafen. Man denkt viel nach, es geht einem viel durch den Kopf. Ich fürchte, dass ich die Bilder, als meine Mutter aus dem brennenden Fenster geschaut hat, nie vergessen werde.