NÖN: In der Marktgemeinde Sigmundsherberg ist der Glasfaser-Ausbau derzeit beherrschendes Thema: Warum sollte man noch rasch für einen Anschluss unterschreiben?

Franz Göd: Glasfaser ist die Infrastruktur der Zukunft! Für uns als Marktgemeinde Sigmundsherberg und für die gesamte Region Manhartsberg wäre der Ausbau ein wichtiger Schritt in eine moderne, zukunftsorientierte und fortschrittliche Region. Der Ausbau bis ins Haus ermöglicht allen das Netz der Zukunft für Arbeit und Wirtschaft, Freizeit und Unterhaltung, Kommunikation, Lernen und die Gesundheit.

Wie schwierig war es für die Gemeinde, trotz Corona die Aktion zu bewerben?

Göd: Durch Corona hatten wir natürlich einen Nachteil bei der Bewerbung. Wir konnten keine Startveranstaltungen durchführen und somit nicht den sogenannten Schneeballeffekt erzielen, wo durchs miteinander Reden sehr viele von den Vorteilen überzeugt werden können. Auch Hausbesuche waren nicht möglich. Wir haben aber sehr engagierte „Glasfaserbotschafter“, die mit 100-prozentigem Einsatz für dieses Projekt rennen und auch die Mitarbeiter der Marktgemeinde rühren fleißig die Werbetrommel und beraten telefonisch. Auch die Unterstützung durch die Mitarbeiter der nöGIG ist wirklich sehr gut. Für die Installationsfragen haben wir Elektrotechnikfirmen aus der Region engagiert, die ebenfalls beraten. Wir müssen eben kreativer arbeiten als im Normalbetrieb.

Wie hat generell in den vergangenen zwölf Monaten der Kontakt zu den Bürgern gelitten? Wie wurde der Kontakt aufrecht erhalten?

Göd: Natürlich hat der Kontakt zu den Bürgern sehr darunter gelitten. Es konnten keine Feste und Veranstaltungen abgehalten werden, soziale Kontakte wurden auf ein Minimum reduziert, Treffen waren unmöglich. Wir haben aber für die Übermittlung von wichtigen Informationen auf ein neu eingerichtetes WhatsApp-Service gesetzt, für das sich in kurzer Zeit an die 400 Nutzer angemeldet haben. Dadurch, dass wir auch Post-Partner sind, hatten wir als eine der wenigen Gemeinden im Bezirk auch im Lockdown immer durchgehend geöffnet und waren immer für die Anliegen der Bürger da.

Gab es geplante Projekte, die Corona zum Opfer gefallen sind?

Göd: Nein, im Gegenteil, wir konnten unseren Um- und Zubau beim Kindergarten und die neue Tagesbetreuungseinrichtung fertigstellen. Hier gilt der besondere Dank der Geschäftsführenden Gemeinderätin Eva Nendwich, die mit ganzer Kraft dafür gesorgt hat, dass wir mit Februar den Betrieb aufnehmen konnten.

Wie schaut es mit Projekten für 2021 bzw. die Zukunft aus? Muss man irgendwo Abstriche machen?

Göd: Wir werden – wie in der Vergangenheit – Gemeindepolitik mit Hausverstand machen und keine utopischen oder unfinanzierbaren Projekte umsetzen, die keinen Mehrwert für die Gemeinde bringen. Durch die große Nachfrage und den hohen Stellenwert, den die Marktgemeinde bei Wohnungssuchenden, Hausbauern und Zuzüglern genießt, ist es unsere nächste Aufgabe, in diesem Bereich der Infrastruktur Bauplätze und Siedlungsgebiete weiterzuentwickeln. Durch unser Vorzeigeprojekt „Christophorus – Siedlung“ haben wir gezeigt, wie es geht. Wartelisten für freie Bauplätze zeigen uns, dieser Weg ist der richtige.

Das Projekt „Gemeindezentrum“ hat im Vorjahr ja einen „Dämpfer“ bekommen, gibt es da schon neue Ideen?

Göd: Ich würde es nicht als Dämpfer bezeichnen. Die Pfarre und die Gemeinde haben immer auf Augenhöhe und sehr offen verhandelt. Man hat auf beiden Seiten das Pro und Contra abgewogen und ist zur Entscheidung gekommen, dass es kein gemeinsames Projekt geben wird. Es gibt sehr viele Gemeinden, die uns vorzeigen, wenn man kreative Ansätze und Ideen zur Verwirklichung bringt, kann etwas Großes entstehen.

Wenige Tage vor dem ersten Lockdown wurde der neue Gemeinderat angelobt. Wie hat die Zusammenarbeit – auch mit der Opposition – seither funktioniert?

Göd: Unmittelbar nach der Angelobung hat es ja auch einen überraschenden Wechsel an der Spitze der Opposition gegeben. Ich bin grundsätzlich jemand, der die Zusammenarbeit sucht und lebt. Wir haben eine auf beiden Seiten verjüngte Mannschaft, wir Routinierten helfen den Neueinsteigern. Die Sitzungstätigkeit haben wir auch im Lockdown immer in Anwesenheit aller Gemeinderäte im Sitzungssaal der Feuerwehr unter Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen abgehalten. Meiner Meinung nach war das wichtig und richtig. Man spürt, dass uns auch diese schwierige Situation noch enger zusammenrücken lässt und alle das Beste für unsere Marktgemeinde erreichen wollen.

Hat diese Krise für Ihre Gemeinde auch Positives gebracht?

Göd: Man sagt ja immer: in einer Krise zeigt sich, auf wen kann man sich verlassen und auf wen nicht. Und da bin ich sehr stolz, dass wir als Marktgemeinde gezeigt haben: Auf uns ist Verlass! Nachbarschaftshilfe, Zustelldienste, Essen auf Rädern, Nahversorger, Feuerwehren, Vereine, Kindergarten, Volksschule, Kirche – einer hilft dem anderen. Keiner fragt: was bekomme ich dafür? Das ist Gemeinschaft - das ist Gemeinde. Wenn wir etwas aus der Krise mitnehmen sollten, dann diesen Zusammenhalt!

Viele Menschen sehnen sich nach „Normalität“. Wann denken Sie, werden wir zu dieser Normalität zurückkehren?

Göd: Für alle von uns und für jede Generation hat diese Krise einschneidende Veränderungen gebracht. Vieles, was selbstverständlich geworden ist, war auf einmal unmöglich. In manchen Dingen gab es vielleicht auch schon eine Reizüberflutung und einen gewissen Überfluss. Einige nutzen diese Krise auch aus, um über ihr verschobenes Weltbild zu referieren. Sogenannte „Fake-News“ begleiten uns tagtäglich. Verwenden wir unseren vielzitierten Hausverstand. Eine Impfung für eine Reise nach Afrika wird nicht in Frage gestellt, einer Corona-Impfung sieht man skeptisch entgegen. Zuviel, zu wenig, zu früh, zu spät – wie gesagt mit dem Hausverstand kommt die Normalität, die wir uns verdienen.