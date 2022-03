Die Bagger rollen im Bad an: Freizeit-Juwel wird saniert

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Vorfreude auf eine strahlende Badesaison: Die Sanierungsarbeiten im Sigmundsherberger Freibad laufen auf Hochtouren.

Erneuert wird im gesamten Freibadbereich die in die Jahre gekommene Pflasterung. Auch aus Sicherheitsgründen, wie Bürgermeister Franz Göd sagt. Denn nicht selten sind hier vor allem Kinder in den unregelmäßigen Zwischenräumen zwischen den Pflastersteinen hingefallen. Gepflastert wird nicht nur rund um das Becken, sondern auch gleich im vorderen Bereich des Bades, dort wird die gepflasterte Fläche auch vergrößert. Auch die Umzäunung des Bades wird übrigens erneuert und der Eingangsbereich etwas umgestaltet, wodurch der Zugang vor allem mit Kinderwägen etwas leichter fallen sollte.

Auch das Bad-Buffet wird saniert

Das Gebäude wird mit neuen Fenstern und Türen ausgestattet und im Innenbereich auch etwas umgestaltet, damit die Tische – wie in der Coronazeit leider notwendig – etwas weiter auseinander gestellt werden können.

Ebenfalls erneuert werden die Pumpen des Bades. Die alten sind zwar noch funktionsfähig, aber hier wollte die Gemeinde auf Nummer sicher gehen. „Was ist, wenn wir in die Saison gehen und dann fallen die Pumpen aus?“, begründet Göd. Aufgrund langer Lieferzeiten mussten die Pumpen schon vor einigen Monaten bestellt werden, der Gemeinderat gab in seiner jüngsten Sitzung in der Vorwoche jetzt auch mit einem einstimmigen Beschluss grünes Licht für diese Anschaffung. Mit der Lieferung und dem Einbau der neuen Pumpen rechnen Göd und Geschäftsführende Gemeinderätin Eva Nendwich, die bei diesem Projekt federführend ist, noch vor dem Start der Badesaison.

Projektkosten 215.000 Euro

Insgesamt lässt sich die Gemeinde die Sanierung rund 215.000 Euro kosten. Damit will man der Bevölkerung in der Region im Sommer wieder eine tadellose Möglichkeit zur Freizeitgestaltung bieten, sagt Nendwich. Das familienfreundliche Bad ziehe mit Becken, Rutsche, Spielebereich und der Möglichkeit, gleich den angrenzenden Generationenspielplatz mitzubenutzen, vor allem Familien an. Lob hat Nendwich dann nicht nur für die Arbeiter der Firma Held & Francke, die die Bauarbeiten ausführt – „sie arbeiten auch bei Minusgraden brav“ –, sondern auch für die Gemeindemitarbeiter, die neben der Betreuung des Kindergartens und der Volksschule auch bei der Betreuung des Bades „einen tollen Job machen“.

