Auf der Suche nach einer Nachfolgelösung hinsichtlich Nahversorgung ist derzeit die Gemeinde Sigmundsherberg. Der Grund dafür: Eva Hofbauer wird ihr Spar-Geschäft in der Hauptstraße mit Jahresende schließen.

Als Grund dafür nannte sie gegenüber der NÖN die Notwendigkeit teurer Investitionskosten in Scannerkassen oder Kühlungen. Diese hohe Summe will sie aber kurz vor ihrer Pensionierung nicht mehr in die Hand nehmen. „Natürlich ist das schade für die Gemeinde, aber um diese Kosten hereinzubekommen, müsste ich zehn Jahre länger arbeiten“, meint Hofbauer.

Der Sigmundsherberger SPÖ-Vorsitzende Franz Hahn sieht daher dringenden Handlungsbedarf seitens der Gemeinde, er meint: „Wir haben viele Leute in der Gemeinde, die nicht mehr mobil sind. Die können nicht so einfach nach Horn ausweichen.“ ÖVP-Bürgermeister Franz Göd erklärte gegenüber der NÖN, dass die Gemeinde ohnehin schon auf der Suche nach einer Lösung sei. „Natürlich wollen wir einen Nahversorger in der Gemeinde. Alleine Sigmundsherberg und Rodingersdorf mit insgesamt 1.000 Einwohnern brauchen ein Geschäft“, meint der Ortschef. Man sei bereits dabei, sich mögliche Lösungen in anderen Gemeinden anzusehen, um keine Nahversorungslücke nach dem Schließen des Sparmarkts entstehen zu lassen.