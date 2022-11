Ehrentraut verstärkt SPÖ im Gemeinderat

Werbung

Roland Ehrentraut wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung als Gemeinderat der SPÖ-Fraktion angelobt, nachdem Christian Bucher auf sein Mandat verzichtet hatte. Gleichzeitig wurde er in die Ausschüsse „Kultur, Sport, Fremdenverkehr, Spielplätze, Soziales und Generationen“ sowie „Wege, Wald, Grundbesitz, Kommassierungen, Be- und Entwässerung, Brückenwaagen und Vatertierhaltung“ einstimmig gewählt.

Roland Ehrentraut (56) ist seit über 20 Jahren Mitglied der SPÖ, „um etwas bewegen zu können“. Der ÖBB-Bedienstete engagiert sich auch beim ÖGB und bei der VIDA, lebt in Sigmundsherberg, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Zu seinen Hobbies zählen Natur, Hunde, Radfahren und Motorradfahren. „Einer der wichtigsten Gründe für mich, in der Gemeinde aktiv mitzuarbeiten, ist, dass ich für die Jugend und für die Zukunft etwas bewegen möchte“, erklärt Ehrentraut.

Eine Gegenstimme – Burghard Schmied aus der ÖVP-Fraktion – gab es gegen die Umwidmungspläne von Teilflächen in Grünland für Photovoltaikanlagen in den Katastralgemeinden Brugg und Rodingersdorf. Schmied hatte sich zuvor schon der Stimme enthalten, als eine Pufferzone von 125 Metern als Abstandsfläche beschlossen wurde, die zur Sicherung der Wohnqualität in den betroffenen Regionen beitragen soll. „Ich bin grundsätzlich gegen Photovoltaikanlagen auf Grünland“, konstatierte Schmied, dass es sicher schlechtere Böden geben würde, die sich zum Aufstellen von PV-Anlagen eignen würden. Dies hatte ein missstimmiges Raunen in den Zuhörerrängen zur Folge.

Die weiteren Beschlüsse fielen einstimmig

Vergabe der Planungs- und Beaufsichtigungsarbeiten für die Anpassung der Abwasserreinigungsanlage Theras in Höhe von 255.000 Euro (Gesamtbaukosten 1,2 Mio. Euro). Abrechnung Jubiläumsfest mit Gesamtkosten von rund 50.300 Euro. Ankauf Grundstück neben dem Feuerwehrhaus um 26.000 Euro. Finanzierungsbeitrag zur Restaurierung der Dampflokomotive in Höhe von 20.000 Euro (Gesamtkosten: 62.000 Euro). Kostenbeteiligung zum Ankauf eines Notstromaggregates der FF Sigmundsherberg in Höhe von rund 10.000 Euro. Erhöhung der Schnuppertickets von drei auf vier Stück (je 860 Euro). E-Bus-Grundsatzbeschluss : zur gemeinsamen Nutzung des E-Busses mit Vereinen der Gemeinde Eggenburg, sofern kein Eigenbedarf besteht. Verkauf Grundstücke in der Christophorus-Siedlung sowie Verkauf von Teilflächen laut Teilungsplan „alter Spielplatz“ in Sigmundsherberg. Betreiberauswahl für Glasfaseranschlüsse in Gemeindeobjekten wie Gemeindeamt, Kindergarten und Volksschule, WV-NET Edelhof, mit der Begründung, besserer Konditionen und dass die Wertschöpfung im Waldviertel bleibe. Wechsel der Telefonanlagen in der Volksschule Sigmundsherberg und im Kindergarten Walkenstein aufgrund von Überalterung.

