Sigmundsherberg: Erstes Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Europa

Und wieder einmal ist das Waldviertel nicht nur oben, sondern auch vorn: In Sigmundsherberg entsteht bis Herbst 2023 das erste europäische Klimaschutz-Ausbildungszentrum. Der offizielle Startschuss für das Projekt fand mit dem Spatenstich am 16. September statt.

Zu dieser Investition – insgesamt werden für den vollständigen Aus- und Umbau des Beruflichen Bildungszentrums Waldviertel (BBZ) in Sigmundsherberg 6,4 Mio. Euro gesteckt – hat sich das Arbeitsmarktservice in Kooperation mit dem Berufsförderungsinstitut (bfi) als Reaktion auf den stark steigenden Arbeitskräftebedarf in den Bereichen Ökologie, Umweltschutz und der Energiewirtschaft wegen der Klimakrise und dem Ziel, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges Energieunabhängigkeit zu erreichen, entschlossen. In diesem europaweit ersten Klimaschutz-Ausbildungszentrum sollen die zukünftigen Fachkräfte in desem Bereich ausgebildet werden.

So soll der Zubau zum bestehenden Gebäude des Beruflichen Bildungszentrums in Sigmundsherberg aussehen. Foto: AMS NÖ

Jährlich bis zu 400 Absolventen

Damit soll auch die heimische Wirtschaft unterstützt werden, ihren Fachkräftebedarf zu decken. Bei ganzjähriger Vollauslastung sollen hier künftig jährlich 400 Personen eine Aus- und Weiterbildung absolvieren. Ziel ist es laut AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich, alle Teilnehmer dieser modularen Ausbildung zum Lehrabschluss zu bringen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einzelne Module mit Zertifikaten zu beenden. Übrigens: Die Ausbildung soll kostenlos sein, die Teilnehmer erhalten monatlich 950 Euro zur Abdeckung der Lebenskosten, es gibt die kostenlose Möglichkeit der Unterbringung im Seminarhotel sowie auch eine eigene Kinderbetreuung, um auch Frauen verstärkt für diese Ausbildung zu gewinnen.

Das Angebot richte sich ohne Altersbeschränkung an Jobsuchende mit oder ohne Pflichtschulabschluss und an Unternehmen in Form von Schulungsplätzen für Beschäftigte. Im „offenen Dialog“ werden Partner wie etwa EVN und IG Windkraft sich bei Lehrinhalten und Technologien einbringen und Praktika zur Verfügung stellen.

Auch Info-Drehscheibe für Öffentlichkeit geplant

Das neue Ausbildungszentrum soll aber nicht nur ein Ausbildungs-Hotspot sein, sondern auch eine Info-Drehscheibe in Sachen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energiewirtschaft für die breite Öffentlichkeit. Unternehmen, Privatpersonen oder Schulen sollen in einem Info-Point die Möglichkeit haben, sich über die neuesten Technologien und neuesten Produkte im Klimaschutzbereich zu informieren.

Wie bfi-NÖ-Vorstandsvorsitzernder Christian Farthofer meinte, sei die Idee zu diesem ersten europäischen Ausbildungszentrum aus der Notwendigkeit erwachsen, das 1975 errichtete Gebäude in Sigmundsherberg sanieren zu müssen. In Gesprächen mit AK-Präsident Markus Wieser und AMS-Chef Sven Hergovich habe man sich dann entschlossen, gleich „etwas Großes“ zu machen und in diesem Vorzeigeprojekt die Fachkräfte von morgen auszubilden. Aus Sicht Wiesers klar: „Wir brauchen nicht nur Ideen für Projekt im Klimaschutz und eine Finanzierung, wir brauchen auch die Leute, die die Projekte dann umsetzen können.“ Arbeitsminister Martin Kocher ergänzte, dass Österreich, aber auch das Ausland, aktuell vor einem großen Investitionsvolumen in diesem Bereich stehe: „Und dieses riesige Potenzial schafft Arbeitsplätze, in denen gute Löhne gezahlt werden.“ Um das Ziel, bis 2030 in Österreich auf 100 Prozent erneuerbarer Energie zu kommen, müsse man handeln – und das tue man mit diesem Ausbildungszentrum. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die die langjährige Vorreiterrolle Niederösterreichs in Sachen Umwelt- und Klimaschutz hervorhob, bedankte sich abschließend bei AK, AMS und bfi für die Umsetzung dieses „sensationellen Projektes“.

