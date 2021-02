Zur Mittagszeit brach in einem Gasthaus in Sigmundsherberg ein Feuer aus. Am Einsatzort angekommen wurden die Kameraden der FF Retz vom Einsatzleiter über die Lage informiert. Im Anschluss wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Nach drei Stunden konnten die Kameraden wieder einrücken.