Flurreinigungsaktion: Mancher Fund stimmt traurig

„Rama olle zaum“ – dem Aufruf von Anika Rath zum gemeinsamen Orts-Putz sind 38 Helfer, darunter Feuerwehrkinder und Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehr Sigmundsherberg gefolgt. Damit fand eine Erfolgsgeschichte ihre Fortsetzung, denn die Flurreinigungsaktion in Sigmundsherberg geht heuer schon in ihr 16. Jahr. So lange wird in Niederösterreich diese Aktion schon durchgeführt, wie Bürgermeister und Obmann des Gemeindeverbandes Horn für Abfallwirtschaft Franz Göd erzählt. Er nutzte die Gelegenheit, dabei gleich eine kleine Bilanz der Aktion, die 2006 gemeinsam von den NÖ Umweltverbänden und dem Land NÖ ins Leben gerufen wurde, zu präsentieren.

„Rund 200 Tonnen Müll werden jährlich aus der Landschaft in NÖ geholt“, berichtet Göd. Vielerorts wird die Sammelaktion von Gemeinden, Schulen, Vereinen, Jägerschaft, Bundesheer und Jugendorganisationen abgehalten. Ebenso ist auch die Straßenmeisterei eine wichtige Institution, die häufig Reinigungen am Straßenrand durchführt, wie Gerlinde Neumeister vom Abfallwirtschaftsverband erklärt. Erfreulich sei dabei die Teilnahme über alle Altersgruppen, besonders für Kinder und Jugendliche habe die Aktion den Nebeneffekt, dass sie in Berührung mit richtigem Verhalten bei der Abfallentsorgung kommen.

Auch Reifen und Möbel landen in Landschaft

Im Bezirk Horn nehmen jährlich an die 2.500 Personen teil, das bedeutet rund 8 Prozent der Bevölkerung helfen tatkräftig mit, die achtlos weggeworfenen Abfälle aus Wiesen, Feldern und Fluren zu holen. „In unserem Verbandsgebiet werden zur Aufmerksamkeit in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden flächendeckend Flurreinigungstafeln aufgestellt“, berichtete Obmann Göd. Außerdem erhält jede größere Gruppe einmalig einen finanziellen Jausen-Beitrag zur Stärkung der Freiwilligen.

Dennoch: So mancher Fund stimme traurig, besonders, wenn Müll offensichtlich aus dem Auto heraus entsorgt wurde, fügt Neumeister an. Auch Meldungen über abgelegte Reifen, Elektrogeräte und sogar Möbel trudeln beim Gemeindeverband ein. Der Abfallwirtschaftsverband unterstützt die Gemeinden bei ihren Aktivitäten mit Werbe- und Sammelmaterialien wie kostenlose Handschuhe und Sammelsäcke.

