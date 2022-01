Gemeindeamt neu: Den Platz endlich gefunden

Vor einigen größeren Projekten steht die Marktgemeinde Sigmundsherberg im Jahr 2022. Der Gemeinderat segnete mit einem einstimmigen Beschluss die dafür vorgesehenen Beträge ab.

Laut Bürgermeister Franz Göd (ÖVP) ist die Sanierung des Freibades im Sigmundsherberger Zentrum ein wesentlicher Faktor im kommenden Jahr. Im Gemeindebudget sind dafür 200.000 Euro reserviert. So soll neben einer Neupflasterung auch das Bad-Buffet attraktiviert werden. Geplant sind, Türen und Fenster zu erneuern und auch im Innenbereich einige Kleinigkeiten zu erledigen.

Keine Kleinigkeit wird der geplante Neubau des Gemeindeamts. Wie die NÖN berichtete hatte sich Göds Plan, am Areal des Pfarrhofs ein neues Gemeindezentrum für Gemeinde, Pfarre und Vereine zu schaffen, zerschlagen. Jetzt steht mit dem Areal im Ortszentrum, das die Gemeinde von Göd gekauft und an die Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) weiterverkauft hat, der neue Standort für das Gemeindeprojekt fest. Gemeinsam mit der WAV sollen hier nach einem Architektenwettbewerb neben dem Gemeindeamt auch zwölf bis 16 Wohnungen entstehen. Ende Februar soll das Siegerprojekt präsentiert werden. Dann könne man in die Detailplanung samt Ausschreibung und Kostenschätzung gehen, sagt Göd.

Als Vorbild soll das laufende Projekt der WAV in Schwarzenau (Bezirk Zwettl) dienen. Göd sieht das Geld der Gemeinde in diesem Projekt gut investiert: „Es ist für die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde von großer Wichtigkeit.“

Das auf dem Areal befindliche Wirtshaus wird künftig übrigens nicht mehr die Familie Göd selbst betreiben. Seit Februar ist es ja nach einem Großbrand geschlossen. Bis zur Fertigstellung des Projektes habe man jetzt zwei Jahre Zeit, einen Pächter für das Lokal zu finden. Und, so Göd: „Ich hoffe doch, dass uns das in einer Gemeinde mit bester Infrastruktur-Anbindung und vielen jungen Familien gelingen wird.“ Er werde dem Pächter auch unterstützend zur Seite stehen.

Beauftragt wurden die Hydro Ingenieure mit der Planung eines Rückhaltebeckens in der Katastralgemeinde Brugg für rund 25.000 Euro. Dort habe es zuletzt nach Starkregenereignissen immer wieder Probleme gegeben. Die am tiefsten Punkt gelegenen Häuser seine fast jedes Jahr „ausgeschwoabt“ worden, sagt Göd. Das wolle er den Leuten nicht länger zumuten.

Gemeinde will auch neue Bauplätze schaffen

Was in Sigmundsherberg noch Thema wird: Die Bauplätze werden rar. In der Christophorus-Siedlung, in der seit 2010 nicht nur zahlreiche Einfamilienhäuser, sondern auch einige Reihenhäuser der WAV entstanden sind, ist laut Göd nur noch ein Bauplatz frei. Da die Nachfrage nach Bauplätzen aber ungebremst hoch sei, sei die Gemeinde etwas im Zugzwang: „Die Schaffung von Bauland ist bei uns absolutes Zukunftsthema. Da müssen wir dran bleiben“, sagt der Gemeindechef.