Reisel führte gegenüber der NÖN private Veränderungen und den Umzug in eine andere Gemeinde an: „Dadurch wurde mein Rückzug leider notwendig.“

Reisel hatte die Sigmundsherberger SPÖ erst im Mai des Vorjahres als Vorsitzende übernommen. Die 32-Jährige galt als große Hoffnung für die SPÖ in ihrer ehemaligen Hochburg.

Sitzung am 17. Juni im FF-Haus

Das Gemeinderatsmandat wird vermutlich Karin Neubauer, die bei der Gemeinderatswahl im Jänner auf dem siebenten Listenplatz kandidiert hat und damit die nächste auf der Liste ist, übernehmen.

Wer den Platz von Reisel im Gemeindevorstand einnehmen wird, wollten auf NÖN-Nachfrage weder Gerhard Zauner, der den zweiten SPÖ-Sitz im Gemeindevorstand inne hat, noch Reisels Stellvertreter Franz Hahn nennen. Gerüchten zufolge ist Michaela Schmöger die aussichtsreichste Kandidatin. Bevor man an die Öffentlichkeit gehe, wolle man die Wahl des neuen Gemeindevorstand-Mitglieds in der nächsten Gemeinderatssitzung abwarten, hieß es aus den Reihen der SPÖ.

Göd hofft auf weiter gute Zusammenarbeit

Diese Sitzung wird übrigens am 17. Juni im Feuerwehrhaus abgehalten werden. Bürgermeister Franz Göd (ÖVP) hofft indes, dass die zuletzt gute Zusammenarbeit im Gemeinderat mit der SPÖ auch nach dem Abgang Reisels aufrecht bleibt. „Beide Parteien haben derzeit junge Truppen, die sich gut verstehen“, sagte Göd. Es sei gerade im Hinblick auf die anstehenden Projekte – etwa das neue Gemeindezentrum oder das Meistern der finanziellen Situation nach Corona – wichtig, dass das auch in Zukunft so bleibe.