Gemeindezentrum: Zoff wegen Kosten und Größe

Hitzige Debatten löste der Tagesordnungspunkt 19 „Gemeindezentrum Sigmundsherberg“ bei der Gemeinderatssitzung am 9. November aus.

Das Gemeindezentrum soll für rund 6.650.000 Euro errichtet werden. Inkludiert sind Gemeindeamt, Gemeindesaal, Bücherei und Gasthaus (die NÖN berichtete bereits über die Pläne). Für eine Förderzusage des Landes in Höhe von 1,4 Mio. Euro war erforderlich, die Höhe der Saalmieten zu bestimmen.

Gemeinderat Gerhard Zauner (SPÖ). Foto: MK

Und hier hakte der geschäftsführende Gemeinderat Gerhard Zauner ein. Der SPÖ-Fraktionsführer ortete einen Fehler in der Kostenberechnung und kritisierte, dass anteilige Beträge für die Kreditbeschaffung nicht in der Kalkulation berücksichtigt worden seien. Ebenso sei der Saal mit 200 Personen zu groß konzipiert, 140 würden reichen.

Bürgermeister Franz Göd (ÖVP). Foto: TW

„Das Projekt ist fertig geplant, auch die Größe“, versuchte Bürgermeister Franz Göd ihn zu beschwichtigen. „Die letzte Investition in unserer Gemeinde liegt 30 Jahre zurück. Wir können uns doch mit einem zu kleinen Saal jetzt nicht selbst einschränken und uns den Weg in die Zukunft verbauen“, erläuterte Göd, was Zauner mit einem „Mit de SPÖ-ler red‘ ma net, do fohrn ma afoch drüber!“ konterte.

Zauner weiter: „Ich habe schon bei der Auslobung gesagt, dass wir das nicht haben wollen. Mit diesen Beträgen verschulden wir noch unsere Kinder, da kommen in 20 Jahren leicht acht Millionen heraus.“

Keine Bedenken wegen der Finanzierung des Projektes zeigte der Bürgermeister, der auf entsprechende Rücklagen verwies und darauf, dass die Zahlen durch das Land Niederösterreich geprüft und für in Ordnung befunden worden seien. Außerdem würde auch entsprechender Platz für Garderoben, Bühnenelemente, etc. benötigt und eingeplant werden. Rückendeckung bekam er vonseiten des ÖVP-Gemeinderates Burkhard Schmied, der mit den Worten „Wir dürfen nicht so kleinkariert denken!“, einlenkte.

Der Tagesordnungspunkt wurde schließlich mehrheitlich beschlossen. Lediglich die SPÖ-Fraktion enthielt sich geschlossen der Stimme.

Ist Saal zu groß?

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.