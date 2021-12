Gnadenhochzeit: 70 Jahre Ehe als „Christkindl“

Es ist eine Gnade, wie sie nur die wenigsten erleben: Das Ehepaar Franz und Gisela Mirtl feiert just am 24. Dezember im Stephansheim ihren 70. Hochzeitstag.

Als sie sich nach dem Krieg kennenlernten, hätten sie wohl nicht gedacht, dass ihr Leben diesen Verlauf nehmen würde. „Wir haben auf Wunsch meines Mannes am 24.12.1951 in Wien geheiratet. Unsere Hochzeit war spärlich. Wir haben ja auch nichts gehabt“, erzählt Gisela Mirtl der NÖN. Nach der Trauung ging es mit dem Zug nach Sigmundsherberg zum Elternhaus von Franz, dann wurde die Christmette besucht.

Beim Schwelgen in Erinnerungen hatten Franz und Gisela Mirtl ein Lächeln im Gesicht, denn die gemeinsamen 70 Jahre waren sehr bewegt. „Es war immer ein schöner Zusammenhalt in der Familie mit Sohn Walter und Schwiegertochter Susanne, das wissen wir zu schätzen“, sind sich beide einig. Gisela Mirtl arbeitete als Betreuerin im Kindergarten in Sigmundsherberg. Franz Mirtl leitete bis zu seiner Pensionierung die Geschäftsstelle der NÖ Gebietskrankenkasse in Horn, er war ein leidenschaftlicher Fotograf und Filmer.

In ihrer Freizeit ging das Jubelpaar gerne wandern. An die gemeinsamen Urlaube, die sie rund um den „Erdball“ führten, denken sie gerne zurück. „Wir haben alle Kontinente bereist, das war eine großartige Zeit“, kam Gisela Mirtl ins Schwärmen.

Seit einem halben Jahr wohnen die Eheleute im Stephansheim und fühlen sich hier wohl, denn „wir haben alles, was wir brauchen.“ Wie es gelingt, so viele Jahre zusammen zu sein? „Einer muss dem anderen vertrauen, man muss immer füreinander da sein und miteinander reden“, sagt Franz. „Wir haben uns 70 Jahre lang vertragen“, so Gisela Mirtl und ihr Mann Franz ergänzt: „Ein Streit frischt die Liebe auf.“

Als Gratulant kam auch Bürgermeister Franz Göd vorbei. „Es war immer etwas los bei den Mirtls“, erinnerte sich Göd, der „Tante Gisela“ selbst noch als Betreuerin in seiner Kindergartenzeit erlebte: „Ich weiß, dass viele damalige Kindergartenkinder gerne an die Zeit mit dir zurückdenken.“