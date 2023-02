Im Eheglück seit 65 Jahren

Werbung

Maria und Friedrich Führer haben sich am 17. Februar 1958 das Ja-Wort gegeben und feierten nun mit Familie und Bezirkshauptmann Johannes Kranner , Bürgermeister Franz Göd und Ortsvorsteherin Sigried Gruber das besondere Ereignis. Kennengelernt haben sich die beiden, wie es damals üblich war, beim Kinobesuch und beim Tanzen. „Ohne die Familie geht gar nichts und unsere Kinder Brunhilde und Manfred waren uns stets eine große Hilfe“, befand Friedrich Führer – und seine Frau nickte zustimmend. Die Familie, von der der eiserne Bräutigam spricht, ist mit der Zeit um einige Köpfe gewachsen. Vier Enkelkinder und drei Urenkel haben die beiden. So fit, rege und gut gelaunt Friedrich und Maria Führer nach 65 Ehejahren sind, macht das Alter sich hier und da doch bemerkbar. Dann schwelgen die Eheleute in Erinnerungen und denken an das Schöne zurück, dass sie gemeinsam erlebt haben. Bezirkshauptmann Kranner sagte: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich noch lange bei bester Gesundheit an Ihrem Zusammenleben und am Leben selbst erfreuen. Bleiben Sie, wie Sie sind, und passen Sie weiterhin gut aufeinander auf.“

