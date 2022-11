Krampuslauf: „Finstere Gestalten“ proben für Spektakel .

Die „Herberger Höllen Teifl“ legen bei Krampusumzug am 25. November in Sigmundsherberg großen Wert auf Sicherheit. Dafür wird schon in den 15 Kilo schweren und 1.000 Euro teuren Kostümen geübt.