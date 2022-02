Michael Linhart: Letzter Stopp vor Fahrt nach Berlin

Den Kontakt ins Waldviertel hatte sein ehemaliger Chauffeur geknüpft. „Das ist nämlich Cornelius Zach, der Sohn meiner Frau Edith “, erzählt Bürgermeister Franz Göd . Schon in seiner Zeit als Außenminister wurde der Besuch angedacht, vor wenigen Tagen meldete sich Linhart dann bei den Göds und fragte an, ob die Einladung noch stehe. „Und da haben wir natürlich Ja gesagt“, sagt Göd.

In Empfang genommen wurde Linhart in Sigmundsherberg dann auch von Rupert Öhlknecht . Der zeigte dem hohen Gast in einer Spezialführung nicht nur die zahlreichen Schmankerl aus der Vergangenheit der Eisenbahn in Sigmundsherberg, sondern auch die sehenswerte Aufarbeitung des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Sigmundsherberg, in dem während des Ersten Weltkriegs bis zu 70.000 großteils italienische Gefangene lebten. Besonders angetan war Linhart von der Aufarbeitung der Geschichte des legendären Zugs „Vindobona“, der für viele Jahrzehnte eine Direktverbindung zwischen Wien und Berlin über Gmünd und Prag war. Eine Wiederbelebung dieser Verbindung steht ja aktuell, wie die NÖN berichtete, im Raum. Auch Linhart meinte, sich in seiner neuen Funktion dafür einsetzen zu wollen.

Abgeschlossen wurde der Besuch im Museum dann in der Halle, in der einige historische Lokomotiven ausgestellt sind. Für ein breites Lächeln im Gesicht des designierten Botschafters sorgte dann noch eine Fahrt auf der Drehscheibe des Museums. Nach dem Eintrag in das Gästebuch des Museums machte sich die kleine Gruppe dann noch auf, um dem Lagerfriedhof einen Besuch abzustatten. Abgerundet wurde der Besuch dann bei einem Mittagessen im Gasthaus Koch in Kainreith, wo sich Linhart auch von den Vorzügen der Waldviertler Küche überzeugen konnte.

