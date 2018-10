Positive Nachricht aus Sigmundsherberg: In Sachen „Nahversorgung“ hat die Gemeinde einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht, um nach dem Schließen des Sparmarkts von Eva Hofbauer mit Jahresende (die NÖN berichtete, siehe hier und unten) auch weiterhin ein Geschäft in Sigmundsherberg anbieten zu können. Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung vom 26. September dazu einen einstimmigen Grundsatzbeschluss.

Markt in Thaya soll als Vorbild dienen

Geplant ist, in der Hauptstraße 24a ein neues Nahversorgungsgeschäft entstehen zu lassen, wie Bürgermeister Franz Göd der NÖN erzählt. Geplant ist, das Gebäude, in dem früher unter anderem die Postfiliale untergebracht war, weitgehend zu schleifen und ein neues Geschäft zu errichten.

Sigmundherbergs Bürgermeister Franz Göd | NOEN

Als Vorbild soll der neue Nahversorgungsmarkt in Thaya (Bezirk Waidhofen) dienen. So soll das Geschäft eine etwa 160 bis 180 m 2 große Verkaufsfläche aufweisen, mit Nebenräumen soll die Gesamtfläche rund 300 m 2 betragen. Weiters ist angedacht, in einem Nebengebäude auch Platz für den Friseursalon von Irene Kobelhirt zu schaffen. Auch das Turmstüberl könnte im Sinne der Jugend revitalisiert werden.

Schon vor einiger Zeit war geplant, auf diesem Areal, das Bürgermeister Göd gehört, ein Gemeindezentrum zu errichten. Das war damals mittels Volksbefragung aber abgelehnt worden. Beim Nahversorger ist geplant, dass Göd als Privatmann die Bauarbeiten abwickelt und dass sich die Gemeinde dann bei Göd einmietet. Auch mit der NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren) wurden bereits erste Gespräche bezüglich Fördermöglichkeiten geführt.

Ein Betreiber muss noch gefunden werden

Gehen die Pläne auf, dann sei das Projekt eine große Chance für die Gemeinde, meint Göd. Die Gemeinde habe nach dem Bekanntwerden des „Aus“ des Spar-Markts sofort alles in Bewegung gesetzt, um auch weiterhin eine Einkaufsmöglichkeit in der Gemeinde zu haben.

„Es ist natürlich naheliegend, so ein Projekt an der Durchzugsstraße zu etablieren. Das Flächenausmaß ist hier sinnvoll, es besteht die Möglichkeit, genügend Parkplätze zu schaffen. Ich halte das für ein zukunftsträchtiges Projekt“, begründet Göd die Wahl des möglichen Standorts. Ein Szenario ohne Nahversorger in der Gemeinde sei für ihn nicht denkbar.

Gesucht wird jetzt noch ein Betreiber für den Markt.