Neuer Flitzer bringt Essen

„Essen auf Rädern“ wird in Sigmundsherberg nun mit einem neuen Fahrzeug ausgeliefert. Bisher wurden die Essensportionen mit privaten Autos zugestellt, ab sofort steht ein eigenes Zustellfahrzeug bereit.

Präsentiert wurde der neue Flitzer, ein VW Caddy, im Rahmen eines Oktoberfests vom Verein Volksheim in Simgundsherberg. Die Anschaffungskosten betragen 21.500 Euro. Die laufenden Kosten können laut Obmann Franz Schüssler dank Sponsoren, Mitgliedsbeiträgen, Veranstaltungen und Mieteinnahmen im Volksheim abgedeckt werden.

20 Mitarbeiter liefern 10.000 Essen pro Jahr

Wie Schüssler berichtete, begannen 1988 ehrenamtliche Mitarbeiter für die Großgemeinde „Essen auf Rädern“ zu organisieren. Die Speisen wurden vom Gasthaus Göd zubereitet. Mittlerweile werden an die 10.000 Essen pro Jahr über die Grenzen der Großgemeinde hinaus geliefert. Besonders werden ältere, kranke oder pflegebedürftige Personen, denen das Kochen zur Last geworden ist, von 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern an 365 Tagen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Zubereitet werden die Mahlzeiten seit März 2021 in der Küche von „Brigitte kocht“ in Watzelsdorf.

Unter der Leitung von Franz Schüssler wurde übrigens auch das Volksheim generalsaniert. Wärmedämmung, neues Fenster und ein neues funktionelles Eingangsportal lassen das Gebäude in neuem Glanz erstrahlen. Neue Sessel und Tische vervollständigen den positiven Gesamteindruck.

