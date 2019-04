Eine Premiere gibt es im Beruflichen Bildungszentrum Waldviertel in Sigmundsherberg: Mit der 25-jährigen Pulkauerin Nicole Fend übernimmt erstmals eine Frau die Funktion als Ausbildnerin in Metallberufen am BBZ.

„Mir macht diese Arbeit großen Spaß. Ich habe schon während meiner Ausbildung gewusst, dass ich das später machen möchte“, erzählt Fend. Ihre Ausbildung als Maschinenbautechnikerin absolvierte sie in Sigmundsherberg, im Oktober 2016 schloss sie die Ausbildung mit der Lehrabschlussprüfung – übrigens mit Auszeichnung – ab.

Danach war Fend, die ursprünglich Friseurin gelernt hatte, in einem Betrieb im Bezirk Hollabrunn tätig, um Praxiserfahrung in ihrem neuen Berufsfeld zu sammeln. Auf den Geschmack, in einem Metallberuf zu arbeiten, kam Fend über das vom Arbeitsmarktservice angebotene Programm „Frauen in Handwerk und Technik“ (FiT). Auf dieses Programm legt das AMS derzeit einen Schwerpunkt, sagt der Horner AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp.

Mit dem Schritt, nun am BBZ als Ausbildnerin zu unterrichten, will Fend nicht nur endgültig in einer Männerdomäne Fuß fassen, sondern auch Vorbild für andere Frauen sein, um in Metallberufen tätig zu sein. Dass sie dafür die Richtige ist, liegt für BBZ-Leiter Gerhard Wachter auf der Hand: „Sie hat sich schon während ihrer Ausbildung im BBZ sehr interessiert an der Ausbildung gezeigt – und auch damals schon anderen ihre Unterstützung bei schwierigen Aufgabenstellungen angeboten. Sie ist sofort durch ihre Hilfsbereitschaft aufgefallen“, sagt Wachter.

Schnupperwochen: „Berufe greifbar“

Für Fend ist in ihrer eigenen Ausbildung übrigens noch nicht Endstation. Sie wird im September berufsbegleitend in die Ausbildung zur Werkmeisterin starten.

Im BBZ Waldviertel werden seit etwa drei Jahren laufend Schnupperwochen für das FiT-Programm abgehalten. Mit einer weiblichen Ausbildnerin steige nun auch die Hoffnung, dass die Zahl der Frauen, die sich dann tatsächlich für einen Job im Metallbereich entscheiden, steigen wird, sagt Wachter.

Angeboten werden die Schnupperwochen drei Mal jährlich mit jeweils rund zehn Teilnehmern. Ziel der Schnupperwoche sei es, bei den Frauen die Hemmschwelle, mit den Metallbearbeitungsmaschinen zu arbeiten, zu senken. „Wir merken, dass am Anfang der Respekt vor diesen Maschinen sehr groß ist“, sagt Wachter.

Bei diesen Schnupperwochen werden die Elektro- und Metallberufe „greifbar“ gemacht. „Auf alle Fälle sind wir stolz darauf, dass Nicole Fend unser ausgezeichnetes Team komplettiert“, schloss Wachter.